全新 PC 平板体验，微软 Win10 快速预览版 19592 更新推送：改进搜索

IT之家3月26日消息 微软今天凌晨发布了最新的Windows 10 快速预览版19592系统更新。这是Windows 10 20H1（又称2004版本）之后的活跃开发版本。据IT之家了解，虽然活跃开发分支中的功能可能会出现在将来的Windows 10版本中，但它们不再与特定的Windows 10版本匹配。

Windows 10 Build 19592 更新内容

二合一PC平板电脑姿势改善

微软将再一次推出用于二合一PC平板电脑的新体验，首先面向Windows Insider快速预览版。这种体验与当前的平板电脑模式体验不同。新的体验可以使用户进入平板电脑姿势，并进行了一些关键的触摸改进，但会保持熟悉的桌面体验而不会中断：

任务栏图标隔开

任务栏上的搜索框折叠为仅图标模式

点击文本字段时，触摸键盘会自动调用

文件资源管理器元素将具有更多的填充，以使其易于与触摸交互

你还会注意到，“设置”>“系统”下更新了相关的平板电脑设置，以便你控制使用体验。

为了确保质量，此功能将逐步推出，首先是部分从未拆卸过键盘的内测人员，或者其平板模式设置为“不询问我，也不要切换”。

微软很想听听你对体验的反馈意见：

像平常一样将二合一平板PC与应用程序一起使用。

当你准备拿起它或随身携带或只是向后靠在沙发上时，你可以向后折叠键盘或将其完全拆卸下。

将你的设备用作带触摸屏的平板电脑，而无需进入平板电脑模式。

*IT之家网友注意：此功能以前曾作为20H1 Build 18970的一项试验推出，并于Build 19013结束。经过一些改进，微软在此版本中将其重新引入Windows Insiders，并计划通过未来的Windows 10进行更新。

一般变更和改进

Windows搜索平台（Indexer）已更新，具有改进的逻辑，以帮助查找更好的时间来执行文件的索引编制，并避免在使用计算机时进行大量索引。还进行了改进，以显著限制该服务将文件编入索引的内容而不影响搜索体验的时间，并为你提供更好的Windows体验。

修复

已修复导致ARM设备接收错误检查的问题，并已删除此版本的代码块。

解决了可能导致“设置”中的“可选功能”页面显示为空白的问题。

解决了当运行DISM时，该过程停止在84.9％的问题。

修复了以下问题：在成功完成更新的安装并重新启动设备后，“开始”菜单的“关闭”按钮仍显示“更新和关闭”以及“更新和重新启动”。

修复了可能导致Windows更新失败并出现错误0x80070003的问题。

修复了有时可能导致在暂停更新或Windows Update设置页面未加载时崩溃的问题。

修复了前一个版本中导致任务栏跳转列表中出现多余的行的问题。

修复了导致在Microsoft Teams上共享单个应用程序时黑屏，其他人只能看到鼠标的问题。

已知的问题