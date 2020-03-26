全新 PC 平板体验，微软 Win10 快速预览版 19592 更新推送：改进搜索

IT之家3月26日消息 微软今天凌晨发布了最新的Windows 10 快速预览版19592系统更新。这是Windows 10 20H1（又称2004版本）之后的活跃开发版本。据IT之家了解，虽然活跃开发分支中的功能可能会出现在将来的Windows 10版本中，但它们不再与特定的Windows 10版本匹配。
Windows 10 Build 19592 更新内容
二合一PC平板电脑姿势改善
微软将再一次推出用于二合一PC平板电脑的新体验，首先面向Windows Insider快速预览版。这种体验与当前的平板电脑模式体验不同。新的体验可以使用户进入平板电脑姿势，并进行了一些关键的触摸改进，但会保持熟悉的桌面体验而不会中断：
任务栏图标隔开
任务栏上的搜索框折叠为仅图标模式
点击文本字段时，触摸键盘会自动调用
文件资源管理器元素将具有更多的填充，以使其易于与触摸交互
你还会注意到，“设置”>“系统”下更新了相关的平板电脑设置，以便你控制使用体验。
为了确保质量，此功能将逐步推出，首先是部分从未拆卸过键盘的内测人员，或者其平板模式设置为“不询问我，也不要切换”。
微软很想听听你对体验的反馈意见：
像平常一样将二合一平板PC与应用程序一起使用。
当你准备拿起它或随身携带或只是向后靠在沙发上时，你可以向后折叠键盘或将其完全拆卸下。
将你的设备用作带触摸屏的平板电脑，而无需进入平板电脑模式。
*IT之家网友注意：此功能以前曾作为20H1 Build 18970的一项试验推出，并于Build 19013结束。经过一些改进，微软在此版本中将其重新引入Windows Insiders，并计划通过未来的Windows 10进行更新。
一般变更和改进
Windows搜索平台（Indexer）已更新，具有改进的逻辑，以帮助查找更好的时间来执行文件的索引编制，并避免在使用计算机时进行大量索引。还进行了改进，以显著限制该服务将文件编入索引的内容而不影响搜索体验的时间，并为你提供更好的Windows体验。
修复
已修复导致ARM设备接收错误检查的问题，并已删除此版本的代码块。
解决了可能导致“设置”中的“可选功能”页面显示为空白的问题。
解决了当运行DISM时，该过程停止在84.9％的问题。
修复了以下问题：在成功完成更新的安装并重新启动设备后，“开始”菜单的“关闭”按钮仍显示“更新和关闭”以及“更新和重新启动”。
修复了可能导致Windows更新失败并出现错误0x80070003的问题。
修复了有时可能导致在暂停更新或Windows Update设置页面未加载时崩溃的问题。
修复了前一个版本中导致任务栏跳转列表中出现多余的行的问题。
修复了导致在Microsoft Teams上共享单个应用程序时黑屏，其他人只能看到鼠标的问题。
已知的问题
由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员，微软对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。
微软知晓，寻求基于Chromium的Edge最新版本的Narrator和NVDA用户在导航和阅读某些Web内容时可能会遇到一些困难。讲述人，NVDA和Edge团队都知晓了这些问题。旧版Microsoft Edge的用户不会受到影响。NVAccess已发布NVDA 2019.3，该版本解决了Edge的已知问题。
微软正调查在尝试安装新版本时，有关更新过程暂停较长时间的报告。
某些设备在重新引导期间可能会遇到绿屏死机（GSOD），以安装此更新。如果发生这种情况，请登录，安排安装更新的时间，然后在安装时间之前注销所有用户配置文件。然后安装将按预期进行。
“隐私”下的“文档”部分有一个损坏的图标（只是一个矩形）。
尝试使用Win + PrtScn捕获屏幕快照时，图像不会保存到Screenshots目录。目前，你需要使用其他选项之一来截取屏幕截图，例如WIN + Shift +S。
微软正在调查有关“便笺”窗口无法在桌面上移动的报告。解决方法是，将焦点设置为便笺时，请按Alt + Space。这将显示一个包含“移动”选项的菜单。选择它，那么你应该能够使用箭头键或鼠标来移动窗口。
微软正在调查有关某些内测人士在某些虚拟环境中尝试更新为较新版本时收到驱动程序兼容性警告的报告。