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缘起“为发烧而生”，小米官方回顾小米1到小米10手机经典之作

2020/4/6 23:55:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月6日消息 今天是小米公司成立10周年的日子，小米创始人、董事长兼CEO雷军今日发布微博称，今天是小米十周岁的生日，为了纪念这个特殊的日子，我和伙伴们一起重走了小米的创业路：从中关村保福寺桥的银谷大厦起步，到望京的卷石天地，再到清河的五彩城，最后到我们自己建的小米科技园。回顾十年历程，感慨万千

IT之家此前报道，在10年之前的2010年，小米发布了基于安卓系统深度定制的第三方固件MIUI，次年，小米正式推出了其第一款硬件产品——小米手机（一代）

今天小米手机官方还通过图片的形式回顾了小米1手机到小米10手机的经典之作，再次回到9年前的“为发烧而生“。

  • 小米手机1：2011年8月16日发布，“为发烧而生。横空出世，专为发烧友。”

  • 小米手机2：2012年8月16日发布，“小米手机就是快。他们说我是“性能之王”，我不过是再次为发烧而生。”

  • 小米手机3：2013年9月5日发布，“天下武功，唯快不破。迄今为止最快的手机。”

  • 小米手机4：2014年7月22日发布，“一块钢板的艺术之旅。工艺和手感，超乎想象。”

  • 小米手机5：2016年2月24日发布，“探索黑科技。为想象而来，而又超越想象。”

  • 小米6：2017年4月19日发布，“七年工艺探索的梦幻之作。你等了203天，我们等了7年。”

  • 小米8：2018年5月31日发布，“8周年旗舰代表作。为8周年代表作而奋斗。”

  • 小米9：2019年2月20日发布，“好看又能打。我们不负等待，为你而战。”

  • 小米10：2020年2月13日发布，“小米十年 梦幻之作。我们共同期待了十年的「梦幻之作」。”

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关键词：小米手机小米小米10

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