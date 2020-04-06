缘起“为发烧而生”，小米官方回顾小米1到小米10手机经典之作

IT之家4月6日消息 今天是小米公司成立10周年的日子，小米创始人、董事长兼CEO雷军今日发布微博称，今天是小米十周岁的生日，为了纪念这个特殊的日子，我和伙伴们一起重走了小米的创业路：从中关村保福寺桥的银谷大厦起步，到望京的卷石天地，再到清河的五彩城，最后到我们自己建的小米科技园。回顾十年历程，感慨万千。

IT之家此前报道，在10年之前的2010年，小米发布了基于安卓系统深度定制的第三方固件MIUI，次年，小米正式推出了其第一款硬件产品——小米手机（一代）。

今天小米手机官方还通过图片的形式回顾了小米1手机到小米10手机的经典之作，再次回到9年前的“为发烧而生“。