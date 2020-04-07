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前苹果高管加盟微软，负责混合现实设备等硬件研究

2020/4/7 7:31:40来源：新浪科技作者：行云责编：远洋评论：

北京时间4月7日早间消息，据国外媒体报道，微软公司聘请了一名苹果公司负责无线技术的前高管，其将在微软从事混合显示硬件和人工智能技术方面的工作

这名高管名为鲁本·卡巴列罗（Ruben Caballero），其LinkedIn资料显示，他已经加盟总部位于华盛顿雷德蒙德市的科技巨头微软，并被任命为公司副总裁。他将会从事HoloLens混合现实头戴设备等硬件的研究。这次人事任命显示出了微软在硬件方面的投资，该公司的硬件产品组合当前正在不断增加。微软方面证实了卡巴列罗加盟的消息。

在供职于苹果公司时，卡巴列罗的职位为硬件副总裁，负责无线技术的开发，例如iPhone、iPad和Mac等设备内使用的天线等。另外，在苹果期间他还负责苹果全球无线产品测试方面的工作。

卡巴列罗于2005年到2019年初期间供职于苹果公司，2019年他所在的调制解调器（使设备拥有接入蜂窝网络能力的芯片）开发部门被并入了由约翰尼·斯劳吉（Johny Srouji）运营的苹果公司定制芯片部门。在离开苹果之后，卡巴列罗曾在多家来自硅谷的初创企业内担任顾问，其中包括无线技术企业Keyssa，以及由几名苹果公司前员工所建立的初创企业Humane。

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关键词：苹果微软

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