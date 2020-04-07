苹果iPhone 9现身美国Verizon以旧换新页面

4月7日早间消息，iPhone 9（或SE 2）将在4月份发布已经不是什么秘密了。据外媒macrumors报道，iPhone 9的更多信息已经出现在了电商页面上，一个在京东，另一个在美国Verizon的智能手机以旧换新页面上。

上架京东第三方店铺

从京东界面来看，开启iPhone 9预售的店铺并非苹果官方，而是一家第三方店铺。这家第三方店铺的预售界面显示，iPhone 9为盲约盲测链接，支持加购收藏。目前店家只是上架了iPhone 9这款产品，并未透露任何照片与参数信息、不过商品页面显示，下单后在05月01日至05月10日发货，换言之iPhone 9将会在4月内正式发布，据此前爆料的消息，4月15日最有可能的日期。

出现在美国Verizon以旧换新页面中

在美国Verizon（美国运营商）的以旧换新页面上则是出现了iPhone 9的字眼。macrumors分析，因为苹果即将推出iPhone 9，这个计划应该是和回收初代iPhone SE有关。

上周，新iPhone的屏幕保护膜还上架了苹果官网。尽管“iPhone SE”这个名称与之前相同，但值得注意的是，新上架的保护膜还适用于iPhone 8和iPhone 7，这两部手机的屏幕尺寸均为4.7英寸，旧款iPhone SE屏幕尺寸仅为4.0英寸。这也从侧面证实了新款iPhone SE确实存在，而且有可能同样被命名为“iPhone SE”。

根据之前的爆料，iPhone 9在外观设计上与iPhone 8基本相同，正面搭载4.7英寸屏幕，经典的Touch ID功能也将一并保留。

规格上，iPhone 9将换装iPhone 11同款的A13芯片，配备3GB内存，64GB起步，最高有256GB可选。

至于价格，iPhone 9定价可能会沿用iPhone SE的399美元（64GB），国内定价在3000元左右，这是目前在售iPhone中最便宜的型号，也是史上最便宜的iPhone之一。

iPhone 9在4月份发布已经是板上钉钉，唯一的悬念就是时间的问题，上周外媒曾经预测iPhone 9将在4月5日发布，结果证明是个乌龙。综合目前的信息来看，iPhone 9最有可能发布日期是在4月15日。