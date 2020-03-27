最新爆料：苹果 iPhone 9 将在 4 月发布并上市

IT之家3月27日消息 此前苹果一夜发布了MacBook Air 2020、iPad Pro 2020、新款Mac mini等新品，根据最新爆料，大家企盼的iPhone 9（或称iPhone SE 2）将在今年4月份到来，苹果公司使用了新的策略。

▲iPhone 7系列

现在根据最新信息，爆料人士Jon Prosser在推特称，苹果简报会即将开始，从物流后勤上讲，iPhone 9将在今年4月份出货，考虑到经济压力和股东责任，苹果正在考虑在4月份发布iPhone 9手机。

此前该博主还爆料，iPhone 9手机已经进入量产阶段，并且苹果公司还与中国的比亚迪代工商达成新的合作，加快产品的生产。

此前IT之家报道，iOS 14代码泄露了iPhone 9/Plus的很多信息，iPhone 9将配备4.7英寸LCD显示屏和内置Touch ID的“Home”按钮。似乎苹果也在开发更大版本的iPhone 9，它可能被命名为iPhone 9 Plus。

有证据表明，两者都将搭载A13 Bionic芯片，该芯片与iPhone 11和iPhone 11 Pro中使用的处理器相同。

iPhone 9/Plus将具有物理Home按钮，该按钮随iPhone 7引入并保留在iPhone 8手机上。这意味着Home按钮不会实际按压，因为它使用Taptic Engine模拟点击并减少硬件故障。

由于是入门级型号，因此iPhone 9和iPhone 9 Plus将提供Touch ID而不是Face ID。用户将能够使用Apple Pay和Express Transit功能，某些旧版iPhone上没有此功能。新型号也将能够在后台扫描NFC标签，此前在iPhone XR，iPhone XS和iPhone 11上存在，iPhone 8或iPhone X不支持。