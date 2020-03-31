百思买零售商曝光苹果 iPhone 9 手机壳：4.7 英寸屏幕

IT之家3月31日消息 据外媒9to5 Mac报道，传闻已久的苹果iPhone 9预计将于今年春季发布。现在，来自手机壳制造商的配件正在进入百思买（Best Buy）等零售商，并有具体说明，4月5日前不得发售。

上面图片显示了“新款4.7英寸iPhone，2020款”的城市装甲保护壳。根据9to5Mac获得消息，这些手机壳以及其他将在本周发送给诸如Best Buy之类的零售商。但是，指示这些零售商不要在4月5日之前（本周日）进行商品销售。

此前一些在线零售商上架了一些iPhone 9和iPhone SE 2外壳，但是实际库存发送到百思买是此过程中更重要的一步。因为直到更接近设备正式发布时，这种情况才会发生。

根据此前IT之家报道，4月5日不太可能是iPhone 9的发布日期，苹果iPhone 9预计将在4月剩下的某个周发布。

根据爆料，苹果iPhone 9将是iPhone 8的4.7英寸后续产品。具有Touch ID，其设计几乎与iPhone 8相同，但内部升级为A13处理器，后置苹果Logo会移动到背部中央。苹果还将开发具有更大5.5英寸显示屏的“ iPhone 9 Plus”，但不会在4月份发布。