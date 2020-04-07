消息称14英寸苹果MacBook Pro下月发布：十代酷睿，妙控键盘回归

4月7日早间消息，据外媒macrumors报道，著名爆料人Jon Prosser透露，苹果将于5月发布一款代号J223 的新款13英寸MacBook Pro。

著名爆料人Jon Prosser推特

根据Jon Prosser透露，这款全新MacBook Pro将采用类似于16英寸MacBook Pro的设计，所以屏幕会升级为14英寸，同时搭载英特尔第十代酷睿处理器，并回归妙控键盘。

著名苹果分析师郭明琪曾预测，苹果会在2020年第二季度发布采用剪刀式键盘的MacBook Pro和MacBook Air。上个月，全新MacBook Air已经发布，重回剪刀式妙控键盘。目前，MacBook产品线只剩下13英寸型号没有升级。在售的13 英寸MacBook Pro仍然是蝶式键盘。

传说中的14寸MacBook Pro

事实证明蝶式键盘问题很多，在长时间使用后可能会出现按键粘连或无反应等问题，这促使苹果2018年在全球范围内启动了免费维修计划。苹果通过在16英寸MacBook Pro和13英寸MacBook Air上的全新Magic Keyboard恢复到剪刀式键盘，解决了这一问题。

除了键盘之外，新款13英寸MacBook Pro有望获得升级版的处理器，采用英特尔第十代Ice Lake芯片，10纳米架构打造。

Prosser过去曾分享过谷歌设备相关的准确的泄露信息，他最近才开始分享苹果的传闻，所以他的消息是否靠谱还要是个问号。如果他的最新信息被证明是准确的，那么苹果全系笔记本将在下个月底之前拥有剪刀式键盘。