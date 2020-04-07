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华为Mate30/Pro 5G开始推送EMUI10.1内测版：指纹动画、多屏协同更新

2020/4/7 9:43:52来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月7日消息 华为Mate 30（4G）/Mate 30（5G）/Mate 30 Pro（4G）/Mate 30 Pro（5G）/Mate30 RS 保时捷设计现已开始推送EMUI10.1（10.1.0.119）内测版更新。

IT之家了解到，华为Mate30系列EMUI10.1新增水波纹、3D 星球和翡翠烟花屏下指纹动画。多屏协同方面，EMUI10.1支持手机接到音视频来电，用华为电脑直接接听，还支持华为电脑直接打开并编辑手机文件。

昨日起，EMUI10.1开始分批推送给EMUI10.0新特性内测报名成功的用户，预计4月8日将完成所有内测报名成功用户的EMUI10.1版本推送。

华为Mate30系列EMUI10.1版本更新内容

界面交互：品质之美

【指纹动画】

新增水波纹、3D 星球和翡翠烟花屏下指纹动画，带您体验花样解锁 (设置 > 生物识别和密码 > 指纹 > 指纹动画)

移动办公：多屏协同

【电脑接听手机来电】

手机接到音视频来电，可用华为电脑直接接听，无需拿起手机，通话更轻松

【手机文件高效处理】

支持华为电脑直接打开并编辑手机文件；还可一键接入手机网络，同步显示手机通知。移动办公、学习更高效

畅连通话：体验更丰富

【屏幕共享】

视频通话中分享屏幕，不仅可以共享屏幕信息，还可以在屏幕上自由涂鸦，边聊天边分享信息，如同面对面沟通互动，无论是远程教家人使用手机，或是与伙伴讨论行程、一起网购，都能轻松完成

更多精彩

【分布式图库】

新增分布式管理能力，同一华为帐号及同一家庭 WLAN 网络下，任一设备可浏览、搜索、分享其他设备中的图片和视频 (需打开蓝牙且仅限支持该特性的华为手机、平板和智慧屏)

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关键词：华为EMUI

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