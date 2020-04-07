iPhone XR被指信号差，苹果遭遇集体诉讼

IT之家4月7日消息 据appleinsider报道，苹果公司在周一被提起集体诉讼。原告称，苹果没有披露iPhone XR所用“较差”的2x2 MIMO天线阵列与iPhone XS/XS Max所用4x4 MIMO天线阵列之间的设计和性能差异，是在故意误导用户。

该诉讼已提交给加利福尼亚北区美国地方法院，诉讼称iPhone XR的天线解决方案不如iPhone XS的4x4 MIMO阵列。此外，苹果公司没有通知消费者该设计“使iPhone XR只有iPhone XS和iPhone XS Max一半的信号连通性和4G速度，并使XR在相同区域获得可靠连接的能力大大降低。”

媒体此前进行的一些测试似乎至少部分支持了上述这些主张，苹果公司是否掩盖这一事实则值得怀疑，因为该公司在技术规范网页上明确指出了iPhone XR的天线布置，IT之家了解到，该网页在“蜂窝和无线”功能的描述下注明了“带有2x2 MIMO的802.11ac WiFi”。

该诉讼称2x2 MIMO天线阵列是具有“缺陷”的，理由是用户对英国及其他地区（包括美国）的连接问题提出了投诉。购买后不久，原告的iPhone XR便开始出现网络连接下降的迹象。除了语音通信故障外，手机还存在发送和接收文本消息的问题，并且数据连接断断续续或无法操作。该诉讼报告了居住在阿拉巴马州，加利福尼亚州，佛罗里达州，乔治亚州，内华达州，纽约州，宾夕法尼亚州，南卡罗来纳州，德克萨斯州和威斯康星州的原告几乎相同的问题。

该诉讼声称苹果违反明示保证，违反默示保证，违反《加利福尼亚州消费者法律补救法》，违反加利福尼亚的《不正当竞争法》以及隐瞒欺诈行为。原告寻求等级证明，500万美元以上的未指定损失和律师费。