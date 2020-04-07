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【IT之家开箱组】苹果2020款MacBook Air图赏：再见，蝴蝶键盘

2020/4/7 10:39:05来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

3月18日，苹果发布了全新2020款Macbook Air，国行售价为7999元，这是继去年7月苹果推出2019款Macbook Air之后的又一次更新。目前IT之家已经拿到了全新的2020款Macbook Air，现在先为大家送上开箱图赏。

第一部分：开箱

Macbook Air 2020的包装盒和上一代是一样的，都是纯白为底的配色，正面的产品图展示的还是笔记本的侧面，使得包装的白色面积更大。打开包装后就可以看到Macbook Air 的真身。

2020款Macbook Air的包装内容也很简单，除了Macbook Air产品本身外，还附赠了充电器、数据线以及产品说明书。这些内容也均和此前一样。

第二部分：MacBook Air 2020产品外观

事实上，2020款MacBook Air除了在配置上进行了升级外，在产品外观上仍然延续了上一代的设计，基本是一模一样，如果将两者放在一起，很难看出有什么差别。

MacBook Air 2020仍然采用独具一格的楔形机身设计。IT之家拿到的这款MacBook Air为金色版本，不过这个金色的色泽是比较“嫩”的，视觉上比较淡雅，搭配细腻喷砂的铝合金表面，品质感还是很足的。笔记本A面经典的苹果Logo采用嵌在镂空表面的抛光金属贴片设计，目前Mac系列的产品也都是这种设计，很统一。

新款MacBook Air的B面显示区域也和上一代是一样的，采用一整块玻璃面板进行覆盖，只在底部留下一道金属贴边用于标识“MacBook Air”字样，点亮屏幕后，虽然不是全面屏，但屏占比还是能够让人满意的。

至于C面，就是2020款MacBook AIr和上一代的主要区别了，今年的MacBook Air苹果将键盘换成了剪刀式魔力键盘，取代了上一代麻烦的蝴蝶键盘。而新的剪刀式键盘的按键凸起比以往更明显，不像蝴蝶键盘表面那么平整，两者在视觉上的差别还是容易分辨的。

另外还有一点就是MacBook Air 2020的键盘右下角的方向键也采用了和16英寸MacBook Pro一样的倒“T”字形设计，体现了苹果在各个产品线设计语言上的统一。

MacBook Air 2020的D面设计也没有做改动，包括四个圆形的黑色橡胶脚垫，以及围绕四周的螺丝开孔。而在接口方面。2020款MacBook Air同样只在机身左侧设了两个雷雳3 (USB-C)端口，而右侧则是一个3.5mm耳机接口。

在产品尺寸规格方面，新款MacBook Air的宽度为30.41 厘米，长度为21.24 厘米 (8.36 英寸)，高为0.41–1.61 厘米，重量为1.29千克，相比上一代的1.25千克略略重了些。

在售价方面，新款MacBook Air搭载1.1GHz 双核第十代 Intel Core i3 处理器、256GB 固态硬盘的版本售价7999元，搭载1.1GHz 4 核第十代 Intel Core i5 处理器、512GB 固态硬盘的版本售价9999元。

总体来说，新款MacBook Air相较上一代变化不大，但整体做工品质仍然是苹果一贯的上乘水准。如果你今年想购买一款轻薄本用来办公，那么新款MacBook Air或许可以成为你的备选之一。

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