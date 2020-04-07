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华为P30/Pro推送EMUI10.1内测版更新：电脑可接听手机来电

2020/4/7 14:44:30来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月7日消息 华为P30与P30 Pro现已推送EMUI 10.1（10.1.0.118）内测版更新，新增水波纹、3D 星球和翡翠烟花屏下指纹动画，多屏协同支持电脑接听手机来电。手机接到音视频来电时，可用华为电脑直接接听。

IT之家了解到，此次EMUI 10.1内测版面向EMUI10.0新特性内测报名入选成功的用户推送，适配机型包括C版本号为 C00 / C01 的以下机型：

  • P30 全网通版ELE-AL00

  • P30 全网通版（移动定制）ELE-TL00

  • P30 Pro 全网通版 VOG-AL00/VOG-AL10

  • P30 Pro 全网通版（移动定制）VOG-TL00

注：系统 C 版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本号，括号中 C 及其后面的 2 位/3 位数字。

华为P30/Pro EMUI10.1.0.118版本更新内容

界面交互：品质之美

【指纹动画】 新增水波纹、3D 星球和翡翠烟花屏下指纹动画，带您体验花样解锁 (设置 > 生物识别和密码> 指纹 > 指纹动画)。

移动办公：多屏协同

【电脑接听手机来电】 手机接到音视频来电，可用华为电脑直接接听，无需拿起手机，通话更轻松。

【手机文件高效处理】 支持华为电脑直接打开并编辑手机文件；还可一键接入手机网络，同步显示手机通知。移动办公、学习更高效。

畅连通话：体验更丰富

【屏幕共享】 视频通话中分享屏幕，不仅可以共享屏幕信息，还可以在屏幕上自由涂鸦，边聊天边分享信息，如同面对面沟通互动，无论是远程教家人使用手机，或是与伙伴讨论行程、一起网购，都能轻松完成。

更多精彩

【分布式图库】 新增分布式管理能力，同一华为帐号及同一家庭 WLAN 网络下，任一设备可浏览、搜索、分享其他设备中的图片和视频 (需打开蓝牙且仅限支持该特性的华为手机、平板和智慧屏)。

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关键词：华为

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