彭博社：中国产特斯拉长续航版Model 3计划本周上市，35万元左右

IT之家4月7日消息 据彭博社消息，特斯拉中国产长续航版Model 3计划本周上市。

当前特斯拉所销售的基本版Model 3的起售价格为32.38万元人民币（大约4.58万美元），基本版车型的续航里程为450公里，而长续航版Model 3的单次充电后的续航里程将超过650公里。消息人士表示，长续航版Model 3的补贴前起售价有可能为35万元人民币左右，但是该公司尚未对售价做出最终决定。

上个月工信部公布了2020年第3批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，目录中出现了国产特斯拉Model 3长续航后驱车型的相关信息。该车在NEDC工况下的续航里程可以达到668KM，相比进口长续航后驱版车型的续航里程多了4KM。

国产特斯拉Model 3长续航后驱版的车身尺寸长、宽、高分别为4694*1850*1443mm，轴距达到2875mm，数据与进口车型保持一。另外，该车的整备质量为1745kg，相比进口车型轻了8kg，较国产标准续航后驱升级版重了131kg。

国产特斯拉Model 3长续航后驱版搭载一台峰值功率为202kW的永磁同步电机，峰值扭矩为404N·m，NEDC工况条件下每100公里的耗电量为12.8kWh，相比进口车型下降了0.2kWh，电池系统的能量密度为161Wh/kg。

IT之家了解到，目前，长续航后轮驱动版Model 3在海外已经停产，该公司主推的车型是全轮驱动版。