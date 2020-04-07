一个 5G 基站到底需要多少钱？

当时间跨过了2020年，跨过了疫情，在全国复工的当下，5G基站建设也逐渐回到了自己的轨道上。

说到5G进程，影响其主要进展的应该是运营商的5G建设速度，截止2019年底，总共建成5G基站13万座，那么建一个基站到底需要花多少钱呢？

下面我们进行一个简单的计算：根据中国移动在2019年预算花费240亿元，建设超过5万个5G基站；中国联通今年预计花费80亿元，建设4万个5G基站。中国电信今年预计花费90亿元，将建设4万个5G基站。按照这个粗略的计算，中国移动一个基站的价值应该是50万元左右一个5G基站；中国联通一个基站的价值应该是20万一个基站；而中国电信需要22.5万元一个基站。

这个粗略的估算当然只能当作故事听，中国移动曾公布过一个大致的估算，如果建成一个5G基站，建设成本是4G的3倍左右；其次5G基站的覆盖面积远小于4G基站，所以可能需要更多的5G基站。这样计算的话——5G基站的成本大概在15万左右。

近日，中国移动又公布了2020年5G二期无线网主设备集中采购结果，总共需求232143座5G基站，采购总额370.88亿元。按此计算，一座5G基站的价格也大约在16万元左右。

本次采购中，华为、中兴通讯、爱立信、中国信科(大唐)四家入围，采购价格约在13.5万元至16.12万元之间。其中，华为中标133040座5G基站，中标比例为57.25%，遥遥领先，其5G基站单价在四家供应商中也是最高的，达到16.12万元/座。

目前，中国移动已全面完成5G一期工程建设，并已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作，到2020年底，5G基站数将达到30万，也就是说，2020年中国移动还有近25万座5G基站要建成。为此，中国移动2020年资本开支预算为1798亿元，其中5G相关投资计划约1000亿元。