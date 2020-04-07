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中国移动低端交换机开标：华为、烽火等中标

2020/4/7 15:58:52来源：C114中国通信网作者：焦焦责编：孤城评论：

4月7日消息 今日下午，中国移动2020-2021年低端路由器和低端交换机集采的中标候选人公示，华为、迈普、锐捷、烽火和中兴中标。

据了解，该项目于2019年底公开招标，采购低端路由器及低端交换机规模共计150000台，其中低端路由器46000台，低端交换机104000台，采购满足期为1年。共划分为3个标包，允许投标人同时中标的最多标包数为 3 个。具体标包划分如下：

标包1：低端路由器，采购数量46000台，最高预算9694.1万元（不含税）；

标包2：低端三层交换机，采购数量32000台，最高预算11255.64万元（不含税）；

标包3：二层交换机，采购数量72000台，最高预算8864.35万元（不含税）；

每个标包的中标人数量为2~3家，若中标人数量为2家时，每个中标人对应的分配份额依次为：第1名中标份额为70%、第2名中标份额为30%；若中标人数量为3家时，每个中标人对应的分配份额依次为：第1名中标份额为50%、第2名中标份额为30%；第3名中标份额为20%。

值得注意的是，本项目对光模块单价设置最高限价，每个标包基准光纤模块（10G，多模300M）的不含税投标限价为人民币95元/块。

根据目前中国移动公布的中标情况，本次只公布了低端三层交换机和二层交换机的中标候选人。而低端路由器标包，因新型冠状病毒疫情影响，投标产品质量检测工作将推迟进行，本标包结果公示将在评标完成后进行。

低端三层交换机和二层交换机均有3名中标人，其中，标包2由迈普、华为和锐捷3家中标；标包3由烽火、迈普和中兴3家中标，具体中标情况如下：

从目前公布的2个标包的中标情况看，每家的投标报价相差不多，其中，迈普分别获得两个标包的份额；华为获得低端三层交换机的30%份额；烽火收获也颇丰，获得二层交换机标包的50%份额，即36000台二层交换机。

接下来，还需等待低端路由器标包的开标，看看谁将成为最终赢家？

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关键词：中国移动交换机华为

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