福布斯中国内地前十大富豪：马云第一，马化腾第二

IT之家4月7日消息 今天福布斯中国发布了第34期全球亿万富豪榜，共有2,095位亿万富豪上榜。在中国内地前十大富豪中，马云、马化腾和许家印分列前三。

中国最富有前十名：



马云，财富值：388亿美元，财富来源：阿里巴巴 马化腾，财富值：381亿美元，财富来源：腾讯 许家印，财富值：218亿美元，财富来源：恒大集团 何享健，财富值：216亿美元，财富来源：美的集团 杨惠妍及家族，财富值：203亿美元，财富来源：碧桂园 秦英林，财富值：185亿美元，财富来源：牧原股份 丁磊 / William Ding，财富值：170亿美元，财富来源：网易 黄峥，财富值：165亿美元，财富来源：拼多多 张一鸣，财富值：162亿美元，财富来源：字节跳动 王卫，财富值：152亿美元，财富来源：顺丰控股

IT之家了解到，中国内地今年有389位富豪上榜，且财富总额达1.2 万亿美元。另外在全球最富有的十位超级富豪排名中，贝索斯以1130亿美元位居第一，比尔·盖茨以980亿美元排名第二。

全球最富有的十位超级富豪：