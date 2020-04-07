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福布斯中国内地前十大富豪：马云第一，马化腾第二

2020/4/7 20:02:57来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月7日消息 今天福布斯中国发布了第34期全球亿万富豪榜，共有2,095位亿万富豪上榜。在中国内地前十大富豪中，马云、马化腾和许家印分列前三。

中国最富有前十名：

  1. 马云，财富值：388亿美元，财富来源：阿里巴巴

  2. 马化腾，财富值：381亿美元，财富来源：腾讯

  3. 许家印，财富值：218亿美元，财富来源：恒大集团

  4. 何享健，财富值：216亿美元，财富来源：美的集团

  5. 杨惠妍及家族，财富值：203亿美元，财富来源：碧桂园

  6. 秦英林，财富值：185亿美元，财富来源：牧原股份

  7. 丁磊 / William Ding，财富值：170亿美元，财富来源：网易

  8. 黄峥，财富值：165亿美元，财富来源：拼多多

  9. 张一鸣，财富值：162亿美元，财富来源：字节跳动

  10. 王卫，财富值：152亿美元，财富来源：顺丰控股

IT之家了解到，中国内地今年有389位富豪上榜，且财富总额达1.2 万亿美元。另外在全球最富有的十位超级富豪排名中，贝索斯以1130亿美元位居第一，比尔·盖茨以980亿美元排名第二。

全球最富有的十位超级富豪：

  1. 杰夫·贝索斯，1,130亿美元

  2. 比尔·盖茨，980亿美元

  3. 伯纳德·阿尔诺，760亿美元

  4. 沃伦·巴菲特，675亿美元

  5. 拉里·埃里森，675亿美元

  6. 阿曼西奥·奥特加，551亿美元

  7. 马克·扎克伯格，547亿美元

  8. 吉姆·沃尔顿，546亿美元

  9. 艾丽斯·沃尔顿，544亿美元

  10. 罗伯·沃尔顿，541亿美元

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关键词：福布斯马云马化腾

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