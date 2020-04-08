2020款苹果iPad Pro被证实未配置U1超宽带芯片

IT之家4月8日消息 上周，外媒macrumors称刚刚发布的iPad Pro 2020机型并没有搭载U1超宽带芯片，因为在苹果官网的技术规格页面和新闻资料中没有提及该芯片，另外该设备也没有U1芯片的相关功能支持等。而且，iFixit拆解发现没有在该设备中找到U1芯片或相关的天线。

Daring Fireball的John Gruber也对这一情况进行了跟踪报道，他已经得到“了解详情的线人”的确认，新的iPad Pro确实没有U1芯片。

IT之家了解到，苹果在整个iPhone 11阵容中部署了U1芯片，并表示它将成为未来一系列功能的基础，而2020年的iPad Pro没有搭载U1芯片，这似乎让人感到意外。

据iFixit在对新款iPad Pro的拆解中发现，新机型的内部结构几乎与2018款机型完全一致，包括逻辑板布局。甚至新的A12Z芯片基本上就是之前的A12X的芯片启用了之前禁用的图形核心。

如果在iPad Pro中加入U1芯片，则需要重新设计iPad Pro的逻辑板，而根据U1与设备主芯片的接口方式，可能需要对A12Z芯片本身进行更多的实质性改动，或许需要使用全新的A13X芯片来支持该功能。

U1 芯片还需要相关的天线，而这些天线与 iPad Pro 的金属机身并不是很好兼容。在iPhone 11系列中，这些天线需要在金属机壳内衬上开孔，但由于手机采用玻璃外壳，这些天线是能够隐藏的。

有传言称，iPad Pro最快在今年秋天就会有更大幅度的更新，包括至少有一款搭载A14X芯片和新的mini-LED显示屏的机型。