【IT之家评测室】苹果iPad Pro 2020深度体验：生产力的再一步

北京时间3月18日晚，苹果推出了2020款的iPad Pro。没错，iPad系列顶级产品线时隔一年半之后终于更新了。

回想3月18日晚上，当汐元看到IT之家发布iPad Pro 2020上架的新闻时，第一时间想到的是一个朋友刚在一个多星期前花了6000多元买了64GB版的2018款iPad Pro。

汐元小心翼翼地将下面这张图发给这位朋友：

然后，汐元就接到了他的电话，电话那头不是伤感，不是抱怨，不是气愤，是哀嚎……

事到如今，只有一个补救办法了，于是汐元又摔了一张某宝的图给他：

后来，IT之家就在国内第一批拿到了2020款iPad Pro，汐元也忙于评测，再也没有联系过这位朋友。大约他的确是去某宝买浴霸贴了。

而今天，我们不是要讲这位朋友，而是要和大家分享一下iPad Pro 2020的体验报告，告诉大家这款全新的iPad值不值得买。

一、外观和设计：和2018款iPad Pro当真亲兄弟

其实汐元觉得这一部分委实没有什么好讲的，正如汐元在《苹果iPad Pro 2020款11寸/12.9寸图赏：摄像头，处处不同》这篇文章里所说，iPad Pro 2020相比上一代，除了摄像头换成了浴霸，其他地方真的是一毛一样。

是的，连长宽高的尺寸都是一样的。

虽然只有摄像头这一处不同，但对比2018款iPad Pro和2020款iPad Pro，眼神再不好也不至于将新旧两款认错的。难道苹果已经领悟到了传说中的四两拨千斤？

再看看iPad Pro 2020上的浴霸摄像头，它包含两枚竖排的摄像头，分别是1200万像素的广角镜头和1000万像素的超广角镜头，还有就是闪光灯和激光雷达扫描仪，以及一个圆形的麦克风阵列。

要说这枚摄像头是不是影响新iPad Pro的机身美观，汐元觉得，肯定是影响的，但是看多了，貌似也就觉得顺眼了。这可能是因为，iPad的尺寸相对iPhone来说明显更大，削弱了浴霸摄像头的突兀感。

其他方面，iPad Pro 2020仍然是全铝合金机身，手感轻薄，做工精湛，一如既往的苹果品质。

日常使用的时候，汐元觉得11英寸的款式更方便适中，舒适感更强，12.9英寸的款式则更适合经常需要书写绘画或展示屏幕内容的用户。

二、支持触控板，解放生产力，有深度的“桌面模式”就更好了

要问今年iPad Pro 2020最重要的变化，汐元会毫不犹豫地选择“支持触控板”。虽然严格来说这不能算是iPad Pro 2020独有的新特性，但也算是伴随iPad Pro 2020的推出而生的。更重要的是，它会改变iPad。

其实讲这一部分最好的是配合和iPad Pro 2020一同推出的全新妙控键盘来说，但是由于妙控键盘要到5月份才发售，所以，汐元搞来了苹果官方推出的一款Magic Trackpad触控板，搭配新款Smart KeyBoard键盘夹，来假装自己有一个妙控键盘。

在iPadOS 13.4中，苹果为iPad引入了一个专属光标，这就是使用触控板操作iPad时的光标，就像桌面电脑那样。

这个专属的小光标是一个半透明的灰色小圆点形状，平时在你不用触控板的时候，它是隐藏的，当你手触摸到触控板的那一刻，它就会出现在系统界面中，然后你就可以用它进行精准的点按和手势操作。

比如，撰写文档的时候，经常需要把光标定位到某个字后面，在以前你得在打字过程中不停把手抬起来点击屏幕，现在，你只需要在触控板上移动光标就行了。

瞬间，就有在iPad Pro写文档的动力了。

实际上，用iPad Pro写文档的效率也确实大大提高了。当然，要说不足也是有的，例如在苹果的《文稿》应用中，想要选中一段文字需要双击触控板，选中文字的交互方式仍然是移动端的逻辑。事实上有了光标，选中文字本无需这么麻烦。

有了光标后，进行表格的编辑效率也更高了，要知道之前没有光标时，做表格简直是灾难，移动到其他的单元格或者选中多个表格，需要反复用手指戳屏幕，而现在这些问题就不复存在了。

有一个细节很有意思，就是iPad Pro的圆形光标有很多动效，例如当光标移动到文字上时会变成“小竖线”；当光标移动到菜单的按钮时，则会被按钮吸附过去，变成圆角的矩形；当光标圆点靠近桌面App时，也会有这样的动效。

汐元展示一些给大家看看。

这些动效让iPad的专属光标有一种灵动的感觉，好像是活的一样。

此外，利用触控板，还可以在iPad Pro上进行一些手势操作，例如三指上划回到主界面，三指上划悬停进入多任务界面、三指左右滑动切换应用等等，这个手势逻辑基本上和Mac上是差不多的。

还有，将光标移动到顶部再上划，就会进入锁屏画面，而将光标移到底部再下划，就会进入多任务界面。

在具体第三方应用方面，也可以用触控板进行操作，没有什么基本适配上的问题。

例如在《IT之家》你可以双指滑动信息流，左右滑动切换栏目，点按打开新闻等等，总之可以完成所有操作。

浏览《微博》也是这样，很轻松。

既然iPad Pro支持了触控板，咱们也不能浪费呀，如果就用它来做笔记本怎么样呢？

于是汐元用USB Type-C转HDMI的线将iPad Pro 2020串联到的一台显示器上，同时连接了苹果旧款的妙控键盘和妙控鼠标，感受一下用它来办公是啥体验。

简单测试之后，发现，用iPad Pro 2020连接显示器和键鼠，可以完成一些基本的办公操作，例如编辑文档、浏览网页、回复消息、观看视频等等，然后iPadOS分屏、文字拖拽等手势操作，也都可以实现。

总之，在iPad Pro应用生态里能完成的事情，以这种方式都能更快捷轻松地完成，已经基本上接近笔记本的体验了。这在过去是不可想象的。

下面只是IT之家的简单演示，如果大家深入折腾一下，体验还会有进一步的提升：

当然，也有不足。首先就是，没有根据显示器适配宽屏，像汐元用的21:9的显示器，两边的黑边挺扎眼的。

另外，连接显示器的时候，iPad Pro无法息屏，仅让显示器的屏幕亮着。不过这个问题可以有个曲线的解决办法，就是在系统设置-显示与亮度中将“锁定/解锁”功能关闭，然后合上SmarkeyBoard键盘夹即可。

至于整体的生产力水平，汐元觉得比之前iPad Pro好太多，但肯定还不及MacBook Air，适合做一些轻量的办公。汐元在想，在支持触控板（和鼠标）之后，如果苹果能够为iPadOS增加一个“桌面模式”就好了，当检测到iPad连接到显示器时，就自动进入更纯粹的桌面模式，生产力会进一步提升。

不过，总体来说，iPadOS 13.4中的专属光标功能完成度是非常高的，并且有自己的交互语言和审美逻辑，更重要的是它让iPad Pro更像是一台极便携的MacBook了，进一步解放了iPad Pro的生产力。相信当你使用它的时候，心里一定会高呼：苹果早该这么做了！

在评测体验的过程中，汐元不由得更加期待5月份将上市的全新妙控键盘，届时IT之家也会第一时间为大家送上体验报告。

三、浴霸摄像头不是白加的，AR体验明显提升

iPad Pro 2020在外观上和上代最明显的变化就是加入了浴霸摄像头，当然，这个浴霸摄像头也不是白加的，它有一个重要的应用，就是AR。

在浴霸摄像头模块的右侧，苹果加入了一枚雷达激光扫描仪，它的作用，是利用直接飞行时间（dToF）的技术，让光线投射到最远达5米的地方，然后通过测量光触及物体并反射回来的时间，来确定距离。

对于这颗主要用于AR的雷达激光扫描仪，汐元也曾想过，iPad Pro前置的原深感摄像头也可以用来实现AR的功能，例如MeMoji等等，那为什么不用原深感摄像头的3D结构光技术，而要采用新的雷达激光扫描仪呢？

对于这个问题，苹果方面告诉IT之家，主要是原深感摄像头只收集深度信息，而现在的雷达激光扫描仪，可从光子层面进行探测，并能以纳秒速度运行，更擅长在增强现实及更广泛的领域中应用。

话不多说，汐元也拿着iPad Pro 2020对几款AR应用进行了体验，并结合iPad Pro 2018的效果来对比，看看这个雷达激光扫描仪到底强在哪里。

汐元首先用宜家的《IKEA Place》应用进行了测试，这款应用可以用AR的方式，让你在买家居产品的时候先把实体模型图在家里摆放，看看效果。

汐元在墙角摆放了一个扶手椅，然后让人在前后走动。可以看到，当人在扶手椅前面时，iPad Pro 2020能准确识别，并展现出人遮挡住椅子的效果。当然，这个时候会有明显的画面贴图、实时运算的痕迹。

而在2018款iPad Pro上演示同一场景，当人遮挡住椅子的时候，这个效果会不太稳定，有时候会出现人像被椅子部分吞没的情况。

之所以会出现这样的差别，主要是因为iPad Pro 2020背后的雷达激光扫描仪探测出了周围环境中物体的距离，因此能够判别物体所处的空间位置，从而给AR带来更好的体验。

为了进一步验证这个差别，汐元又找了一个光线昏暗的房间，在这个房间的桌子上用《Monster Park》放了一条恐龙。

汐元先用2018款iPad Pro进行测试，大家可以看下面这则视频：

可以看到，恐龙在桌子上的抓地感不是很强，有一种轻轻悬浮在桌子上的感觉。而晃动iPad Pro，恐龙的位移有点诡异，感觉恐龙是在和画面一起移动，位置很飘忽。这种现象，就是2018款iPad Pro无法很好地确定恐龙和桌子的位置造成的。

当汐元换成2020款iPad Pro来测试，就不同了。还是先看视频：

可以发现，在2020款iPad Pro上，恐龙在桌子上的抓地感很足，有那种一步一个脚印的感觉，而且晃动iPad Pro，能看出恐龙的位置没有变，只是取景画面在变而已。差别还是很明显的。



当然，用2020款iPad Pro还能实现更多好玩的AR玩法，例如用AR来进行物理实验，玩AR游戏、辅助医学研究等等，这些应用在iPad Pro 2020上都能获得很好的体验。

或许很多人觉得AR和我们日常生活的距离还比较遥远，但是在使用iPad Pro 2020时，汐元觉得，这个距离可能也并非特别遥远，或许哪一天，一个爆款的应用就能彻底拉近AR和普通人的距离。

而苹果在硬件和应用生态上都做好了准备，在这样的平台上，更容易诞生爆款。

四、超广角镜头，更适合视频拍摄

说完了AR，我们还不能将目光从iPad 2020的浴霸摄像头上离开，因为除了主要用于AR的雷达激光扫描仪，iPad Pro 2020相比上一代还增加了一枚1000万像素的超广角摄像头，也就是说，iPad Pro 2020的拍照功能得到了进一步增强。

当然，我们也知道，日常生活中，需要使用iPad Pro拍照的场景还是很少的，所以这一部分，汐元就简单为大家拍几张照片展示一下。

相比拍照片，汐元觉得，苹果增加这一枚超广角摄像头，用意可能更多是为了方便视频工作者拍摄视频素材，拍完之后直接在iPad Pro上进行快速剪辑。

所以，汐元也拿着11寸的iPad Pro 2020出门拍了一段视频1080P、60fps的视频，从效果上看，iPad Pro 2020拍摄的视频在画质、宽容度方面都有不错的效果，防抖效果也很好。

同时，汐元也测试了一下，4K、60fps的模式下，视频拍摄防抖的效果会明显下降。

拍完之后，汐元随手用iPad Pro自带的《iMovie》软件作了一些编辑，回到家后用USB Type-C的U盘连接iPad Pro，将剪辑的影片导出到U盘中，整个过程都很顺畅。

五、性能及其他

在2020款iPad Pro发布之前，几乎所有人都认为它会按照惯例地采用A13X处理器，但结果结果iPad Pro出人意料地采用了一款A12Z仿生处理器，这就让人好奇，这款A12Z仿生处理器到底是怎样的。

根据苹果的介绍，A12Z 仿生采用8核心融合设计，包括四个高性能核心和四个高效率核心，GPU的性能是A10XFusion的2.6倍，相比A12X仿生也有了提升。

事实上，IT之家不久前也有报道，A12Z本质上是启用第八个隐藏GPU核心的A12X。据此来说，A12Z的性能应该会比A12X稍强一些，两者处在差不多的水平。

实际的跑分结果也显示，2020款iPad Pro的GeekBench 5单核成绩1124分，多核成绩4582.而2018款iPad Pro单核1120，多核4669。

GPU方面，汐元用安兔兔进行了测试，2020款iPad Pro成绩为344413分，2018款的成绩为332257分。

单从跑分上看，A12Z的性能和A12X的性能确实没有高多少。不过我们知道，即便是A12X，其实性能已经很高了，对于iPad Pro的应用场景来说，完全是绰绰有余的。

实际使用的时候，汐元也用iPad Pro 2020尝试玩了《帕斯卡契约》这款3D游戏大作，整个过程也是轻松应对毫无压力，基本没有遇到掉帧的情况。

在用iPad Pro 2020玩《帕斯卡契约》的时候，整个体验非常不错，除了性能强悍的因素，还有就是汐元是用Xbox One无线手柄连接iPad Pro进行游戏的，整个完全是一种在玩迷你小主机的感觉。

同时，2020款iPad Pro和上一代一样搭载了四扬声器系统，玩游戏时候的音质那是没得说的，声音清晰浑厚有张力，空间感明显。不仅是玩游戏，用它来看电影、追剧效果也很好。很多人调侃iPad Pro买前生产力，买后爱奇艺，这里汐元不得不说，用iPad Pro看爱奇艺，体验倒也真不错哈。

屏幕方面，IT之家通过苹果了解到，这一次iPad Pro 2020和2018款iPad Pro采用的是一样的屏幕。iPad Pro的屏幕素质一直以来都是行业顶级阵列的，2018款iPad Pro的屏幕显示素质汐元也曾为大家介绍过，大家可以参看《iPad Pro 2018深入对比评测：苹果给艺术家出了道高数题》这篇文章。

第六部分：充电和续航

11英寸iPad Pro 2020搭载了一块28.65 瓦时的锂电池，而12.9英寸iPad Pro 2020搭载电量为36.71瓦时的锂电池。

在电池电量方面，两款2020款iPad Pro和2018款的差别也是微乎其微。

这里汐元主要用11英寸的iPad Pro 2020来进行测试。首先是在充电方面，使用iPad Pro原装充电器，iPad Pro 2020的电量从0%充满到100%一共耗费了154分钟，大约两个半小时，时间还是比较久的。

续航方面，汐元作了游戏和看视频的测试。测试前iPad Pro 2020电量为100%，屏幕亮度和系统音量都为50%，

测试，汐元先用iPad Pro 2020在最高画质下玩了1小时的《和平精英》，耗电为15%；随后，汐元又用《哔哩哔哩》在线观看了1小时的1080P视频，耗电为12%。

再结合汐元日常使用的感受，iPad Pro 2020的续航能力基本还是可以让人满意的，正常使用的强度下坚持1天没有什么问题，如果你每天只是看看视频，平时就放在那里待机，那么使用三、四天通常没什么问题。

七、总结：提升不大，但仍然值得购买

2020款iPad Pro虽然本身相比上一代确实没有特别大的改变和提升，但是，它却是苹果iPad Pro生产力提升到新阶段的标志，专属光标的引入，触控板的支持，AR能力的扩展，都借着2020款iPad Pro的推出而融入这个产品系列的基因。生产力，仍然是这一代升级的核心。

当然，新iPad Pro也仍然有提升的空间，例如支持触控板后的一些深度体验上仍然是过去的逻辑，A12Z的性能没有更上一层楼，原装充电器充电还是比较慢等等，当然，这些问题也并没有触及iPad Pro 2020的核心体验。

在拿到2020款iPad Pro时，IT之家摄影师一直问汐元：怎么样？新iPad Pro能不能买？汐元考虑到他拔一根腿毛比我腰还粗的财力，心领神会地对他说：能买。

就售价来说，汐元觉得2020款iPad Pro还是比较良心的，存储空间128GB起步，最低6299元的售价，相比上一代实惠不少，本着买新不买旧的原则，如果大家要入手，汐元还是建议优先考虑2020款iPad Pro。

不过，同时考虑2020款iPad Pro的核心体验相较2018款提升不是特别大，并且2018款iPad Pro也并未过时，如果你对价格非常敏感，并且没有AR、拍照方面的需求，也可以在仔细比价之后，入手配置适合自己的2018款iPad Pro。



