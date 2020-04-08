这款应用展示了iPad Pro 2020 LiDAR的使用场景

Complete Anatomy（完全解剖学）是医学类App开发者3D4Medical旗下的一款iPad应用，他们近期展示了一个自己App的效果视频，展示了AR技术的使用前景。

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这款App属于教学类软件，旨在教医学院学生使用虚拟技术来解剖人体结构，了解心脏、实时肌肉运动、神经系统进行人体解剖学探索。

Complete Anatomy认为，当AR技术发展起来之后，这一切可以放在iPad Pro上进行。他们的应用也正是基于2020款iPad Pro中的激光雷达扫描仪而制作的，因为这个新硬件以及对应的新功能，使医疗届的专业人士能准确、即时地评估受伤或手术后恢复的患者的运动范围。

在YouTube上他们放出了一段视频演示，根据这家公司的说法，目前还没有一种标准化的方法来测量运动范围，而iPad Pro的激光雷达扫描仪解决了这个问题。

使用新款2020‌ iPad Pro‌，Complete Anatomy能够从三维角度观察运动，使用运动捕捉来识别一个人正在做的运动。动作与三维肌肉动画相结合，提供执行动作所需的主要肌肉的信息。以此来判断肌肉运动状态。

他们人认为，iPad上即将推出的“Complete Anatomy”有可能改变未来的医学界。激光雷达扫描仪的功能将在不久的将来出现在完整的解剖学应用程序中，但目前没有提供具体的发布日期。

截至目前，虽然新iPad Pro已经发布，但能用到激光雷达扫描仪硬件的还不多，像Complete Anatomy这样的预览视频能让普通用户也看到，科技+第三方开发者的想象力和应用前景。

此前有传闻称，2020年9月的新iPhone也会包括类似的3D扫描激光雷达功能。，我们也希望能尽快看到激光雷达+AR技术在其他方向的使用，尤其是更多用户喜爱的游戏方面。