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苹果发布 iOS 13.4.1/iPadOS 13.4.1 正式版更新

2020/4/8 1:26:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月8日消息 北京时间今日凌晨1点，苹果正式推送 iOS 13.4.1/ iPadOS 13.4.1正式版更新，版本号为17E262，主要是包括了针对iPhone和iPad的错误修复。IT之家网友们可以到【果粉圈】讨论 iOS / iPadOS 13.4.1正式版的新发现。

二、iOS 13.4.1 正式版苹果官方更新日志

iOS 13.4.1包括了针对iPhone的错误修复。

  • 修复了运行iOS 13.4的设备无法加入运行iOS 9.3.6及较早版本或OS X EI Capitan 10.11.6及较早版本设备的FaceTime通话的问题。

  • 解决了从主屏幕上的“设置”App快速操作菜单中选取蓝牙时可能失败的错误。

三、iPadOS 13.4.1 正式版苹果官方更新日志

  • 修复了运行iPadOS 13.4的设备无法加入运行iOS 9.3.6及较早版本或OS X EI Capitan 10.11.6及较早版本设备的FaceTime通话的问题。

  • 解决了iPad Pro 12.9英寸（第四代）和iPad Pro 11英寸（第二代）上控制中心或锁定屏幕上点击“闪光灯”按钮后，闪光灯可能无法打开的问题。

  • 解决了从主屏幕上的“设置”App快速操作菜单中选取蓝牙时可能失败的错误。

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关键词：iOS 13.4iOS 13苹果

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