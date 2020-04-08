特斯拉将削减员工薪资最多达30%

4月8日消息，据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉于当地时间周二向员工发布电子邮件，宣布了最新的降薪和休假安排，同时还计划在5月4日之前恢复美国工厂的生产。

特斯拉在邮件中提到，对美国员工来说，副总裁及以上职位员工的降薪幅度为30%，董事及以上职位的降薪幅度为20%，其他职位降薪幅度为10%。

至于非美国员工，也会有相应的薪酬削减举措，具体细节将由当地领导团队根据当地法律和工会进行沟通。这些降薪措施预计将持续到第二季度末。

由于旧金山湾区发布了“就地避难”禁令，特斯拉不得不在两周前关闭了弗里蒙特工厂。鉴于新型冠状病毒疫情引发的经济衰退，特斯拉在许多市场的门店也已关闭，需求也随之下降。

到目前为止，员工始终在等待特斯拉宣布全公司范围的减薪和休假安排，但与许多其他公司一样，特斯拉现在正被迫采取几项成本削减措施。

以下是特斯拉发送给员工的电子邮件全文：

感谢你们在这个前所未有的时刻继续履行对特斯拉的承诺和我们的使命。我们知道度过这种艰难时刻并不容易，我们正在竭尽所能保证你们的安全和知情权，同时应对世界各地的变化。

虽然我们将继续保持最低限度的关键运营，但除非发生重大变化，我们希望在5月4日恢复美国工厂的正常生产。在此之前，我们必须采取行动，确保我们保持在实现长期计划的轨道上。

从4月13日开始，我们将实施以下行动，作为管理成本的更广泛努力的一部分。这是整个公司做出的共同牺牲，这将使我们在这些充满挑战的时期取得进步。

员工的工资将暂时降低：对美国员工来说，副总裁及以上职位员工的降薪幅度为30%，董事及以上职位的降薪幅度为20%，其他职位降薪幅度为10%。

至于非美国员工，也会有相应的薪酬削减举措，具体细节将由当地领导团队根据当地法律和工会进行沟通。这些降薪措施预计将持续到第二季度末。

对于那些不能在家工作，也没有被分配到关键岗位的员工，将被安排休假。在休假期间，你们仍然是特斯拉的员工(没有工资)，并保留医疗福利。在休假结束之前，你们都不能上班，我们希望你们能在5月4日的时候回到公司。

在接下来的几天内，我们会通过电子邮件向你们发送一份休假通知，其中会附加说明如何通过你们所在的州机构申请失业救济。对于绝大多数休假的员工而言，失业福利将大致相当于正常的实得工资。

那些被分配到关键职能部门的员工，他们将继续在现场报告。这些员工将由他们的经理或人力资源合作伙伴直接与之沟通。

关于绩效考核问题，工资和时薪调整将暂时搁置，股权授予也将暂停。如果你想自愿休假，请与经理和人力资源合伙人讨论。我们会继续密切监察有关情况，确保雇员的安全是我们的首要工作。

和往常一样，对于那些在现场工作的人，如果你生病了或者对于上班感觉不舒服，请联系你的经理并呆在家里。我们尊重你的决定，你不会受到惩罚。有关人力资源相关问题，请联系您的人力资源合作伙伴。非常感谢你们为我们公司成功所做的一切。