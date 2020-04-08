三星：今年年内全面支持5G消息业务

IT之家4月8日消息 据中证报，在4月8日《5G消息白皮书》发布活动上，三星方面表示，长期支持全球运营商RCS业务商用，已经与20多个国家的50多家运营商合作实现了RCS业务商用。在中国，三星也是中国运营商长期的合作伙伴，三星全系列产品将支持RCS业务，计划今年年内对5G消息全面支持。

IT之家早些时候报道，今天中国移动、中国电信和中国联通三大运营商联合发布了富媒体消息业务——5G消息业务。据介绍，5G消息业务不仅支持个人用户之间的多媒体消息交互，还使得行业客户能够为其用户提供基于富媒体的新型数字化交互服务。

据悉，5G消息基于GSMA RCS UP标准构建，可以实现消息的多媒体化、轻量化通过引入MaaP技术实现行业消息的交互化。5G消息带来了全新的人机交互模式，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。5G消息支持丰富的媒体格式，包括文本、图片和音视频等。5G消息业务分为两大类，一类是个人用户与个人用户之间交互的消息，另一类是行业客户与个人用户之间的交互消息。个人用户与个人用户的消息还分为点对点消息，群发消息和群聊消息。对于个人用户而言，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。