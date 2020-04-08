三星Galaxy M10、M10s和M20在印度停产

IT之家4月8日消息 据pricebaba报道，三星已经在印度停止了Galaxy M10、M10s和M20三款M系列手机的生产。Galaxy M10和M20于去年2月发布，而M10s则于去年9月发布。

三星上个月推出了Galaxy M21作为M20的继任者。Galaxy M11也在该品牌的阿联酋网站上正式发布。随着2020年Galaxy M11和M21即将推出，该品牌有理由停止其前代产品，即Galaxy M10和M20的生产。

IT之家了解到，2020款Galaxy M系列手机与前辈相比有了显著的升级。

Galaxy M11采用了6.4英寸打孔屏，后置指纹识别，后置三摄分别为13MP+5MP+2MP，前置8MP摄像头。Galaxy M11采用1.8GHz八核处理器。拥有3GB+32GB和4GB+64GB两种配置。内置5000mAh电池，配备Type-C接口并支持15W充电。

Galaxy M21采用Exynos 9611 SoC，拥有4GB+64GB和6GB+128GB两种配置，保留3.5mm音频插孔，预装Android 10。内置6000mAh大容量电池，采用了6.4英寸的sAMOLED水滴屏，拥有后置48MP三摄和16MP前置摄像头，同样也是后置指纹。

目前三星尚未宣布Galaxy M11的价格，而Galaxy M21的起价为14222卢比（约合人民币1322元）。