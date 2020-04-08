全国首批“科班出身”电商主播将很快上岗

IT之家4月8日消息 据央视新闻报道，根据电商平台的统计，今年 2 月，新入驻的主播数量较上个月增长了 10 倍。为了满足企业对直播人才的需求，最近几年，国内的一些院校已经开设了直播相关的课程或专业。今年，全国第一批“电子商务直播”专业的毕业生很快将以“科班出身”的身份成为正式主播。

云南省腾冲市第一职业高级中学老师介绍早在春节前，直播专业的学生就已经全部被企业签走了。目前，国内主播缺口不小，不少主播都以自我探索或者其它职业转型为主，缺乏系统的职业技能培训，直播专业的设置很好地填补了这一缺口。

业内人士表示，在产业带聚集的浙江义乌、诸暨等地，不少院校正在逐渐开设直播相关的课程或专业，满足各行业需求。

IT之家了解到，有报告显示，受疫情影响，2020年春节复工后一个月内，直播行业人才需求量逆势猛增。直播相关岗位招聘职位数在一个月内同比上涨83.95%，招聘人数增幅更是达132.55%。薪酬方面，今年春节后一个月内，直播相关岗位的平均招聘薪酬为9845元/月，高于全行业平均水平，较去年同期小幅上涨1.63%。从具体细分领域来看，春节后一个月，侧重卖货的互联网/电子商务平台招聘的直播岗位数量在所有直播岗位中占三分之一，比例最高。