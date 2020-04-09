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复工后的富士康：20人一个工作组，日产200万医用口罩供内部使用

2020/4/9 9:36:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月9日消息 据《华盛顿邮报》报道，富士康正在采取史无前例的措施，以确保其员工在重要的iPhone上市季来临之际，保持健康和不感染新冠状病毒。

报道称，在富士康负责iPhone生产的郑州工厂，员工被分成20人一组，试图最大限度地减少潜在的COVID-19暴露和传播。

富士康公共区域正在严密监控，一名员工表示，富士康在食堂的餐桌上安装了隔板，防止工人接触。食堂座位上有二维码，工人必须扫描二维码，以追踪员工的行动。

除了分工作组之外，富士康每天都在为员工测量体温，并利用红外相机实时跟踪体温。

另外，为了防止病毒的传播，该公司每天生产约200万个手术口罩供内部使用。

在给《华盛顿邮报》的一份声明中，富士康表示，它正在遵循 "所有建议的健康和卫生规范..........包括必要时使用核酸检测和胸部X光片。"

IT之家了解到，今年1月，富士康曾表示，新冠状病毒不会影响到中国的生产。随着形势的恶化，这些早期的预测发生了巨大变化。大约一个月后，富士康关闭了其在深圳的工厂，并关闭了郑州的工厂，使全球iPhone 11的供应陷入困境。

现在，随着富士康工厂招收新员工，生产正在加紧进行，“iPhone 12”系列据说将如期在秋季发布。据称，富士康自己在4月初向投资者确认了这一时间表，缓解了人们对推迟发布的担忧。

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关键词：富士康

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