疯狂呼吸机：我国共千家相关企业，广东省占比超58%

4月9日上午消息，受海外疫情持续扩散，感染人数暴增的影响，全球呼吸机紧缺。中国作为全球重要的呼吸机生产国，全球多个国家从中国“抢购”呼吸机。

不过，在4月8日下午的国务院联防联控机制新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，受到全球化的核心零部件供应不足的制约，我国的呼吸机生产产能不足全球的1/5，即使在关键零部件保障供应的情况下，想完全满足全球疫情防控需要，也是不太现实的。

根据天眼查及国家药品监督管理局数据，国内拥有呼吸机注册证的企业有36家，其中有24家企业的经营范围含“进出口”，占比近70%。另据工信部数据显示，目前我国有创呼吸机生产企业共有21家，其中8家的主要产品取得了欧盟强制性CE认证。

为解决上述问题，黄利斌表示，近期，商务部、海关总署、国家药监局等部门已出台规定，要求出口的检测试剂等5类产品，国内生产必须获得我国药监部门的资质，同时要符合进口国和地区的质量标准要求。在中国疫情防控形势向好、国外疫情蔓延加速的时候，我们愿意对有关国家和地区提供力所能及的支持和帮助，鼓励企业用高质量的中国产品去服务国际社会。

天眼查专业版数据显示，截至目前，我国呼吸机企业共有1,002家。2020年2月1日-4月2日，我国共新增12家呼吸机企业，与2019年同期相比增长100%。从地域分布来看，广东省的呼吸机企业最多，有582家，占比超58%，其次为河北省和江苏省。从企业注册资本来看，既有注册资本高达3600万美元的大型企业，也有注册资本仅为1万元的小型企业。数据显示，有诸多上市公司在从事呼吸机业务，其中规模较大的有鱼跃医疗、航天长峰、中鼎股份、复星医药、迈瑞医疗、深科技等。

公开数据显示，截至3月29日，中国主要呼吸机企业累计向全国供应呼吸机2.7万多台，其中有创呼吸机3,000多台。