网友解释为何微软Win10的鼠标光标采用非对称设计

IT之家4月9日消息 你有没有发现，微软Windows 10系统的鼠标光标设计是不对称的，而苹果MacOS系统的鼠标光标则是对称的。

有网友吐槽微软的设计有问题，但有Reddit网友Markus Dittrich指出，微软之所以这样设计是有原因的。

该网友指出，设计师必须考虑到人眼的工作原理，对称的设计往往看起来是不对称的。举个例子，横轴上的东西往往看起来比实际的宽度更大，以上面的字母T为例，如果横线和竖线的宽度都相同，那么横线就会比竖线看起来“胖”。因此，一个平衡的设计会使横条变细，使之看起来对称。

另一个例子是光学中心。如果你把一个物体放在另一个物体的几何中心，实际上看起来会有点低。为了让它看起来居中，你必须把它往上移一点。

另一个例子是，如果你把一个圆放在正方形旁边，这个圆实际上需要比正方形大一点，这样才会使它们看起来大小一样。

因此，该网友认为微软的设计师们是故意这样设计的，为的是让光标看起来更对称。

但IT之家搜索发现，也有解释称，如果把指针的柄设计成中心对称，那么柄的倾斜度就是22.5度，而22.5度的tan值是0.41左右，意味着画柄的时候，每横移1个像素就要往下画2-3个像素不等。而且早期的鼠标图标是不带反锯齿的，仅仅是单色图标，这样画的话柄的边缘会参差不齐，很难看。而设计成26.57度的话，tan值刚好是0.5，画柄时每横移1个像素就固定往下画2个像素就可以了，边缘会比较好看。

具体原因到底是什么，也许只能微软出来解释了。