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网友测试Win10仅在192MB内存上运行，128MB运存会死机蓝屏

2020/4/8 23:34:38来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月8日消息 最近有网友设法使Windows 10在仅192MB的RAM内存上运行。Twitter用户Nori（@ 0xN0ri）最近使用Windows 10系统，并远远低于微软所需的1GB内存建议。外媒Tom's Hardware报道，Nori这一壮举是在Dell Inspiron 3670上Arch Linux运行Oracle VM Virtualbox实现的。

Nori测试了当内存逐渐减少时运行Windows 10的32位系统版本的能力。Nori最初定为512MB，后来降至192MB。但低至128MB的内存时会导致蓝屏死机，加载到140MB内存时，但没有运行。

Nori表示，用于测试的CPU是Intel Core i5-8400，其中一个内核专用于虚拟机。具体来说，该测试使用Windows 10 Pro x86系统。根据Nori的说法，没有禁用任何服务，也没有对Windows 10进行任何更改以使其正常运行：

“启动桌面大约花了三分钟，并且无法将其存储在7200RPM硬盘上的虚拟机文件中使用...我只能在192MB RAM内存上打开任务管理器，cmd和文件资源管理器，15MB剩余可用会非常糟糕。”

IT之家提醒，当你使用的RAM内存不足所需的20％时，性能会出现不佳情况。Nori在其Github页面上讨论如何将操作系统引导到不同的设备和其他项目上。当被问及为什么要这么做时，Nori说这是一个“有趣的实验”。

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关键词：Windows 10微软w

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