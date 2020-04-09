刘作虎放出一加8真机细节图

IT之家4月9日消息 刚刚一加科技创始人兼CEO刘作虎在微博放出了一加新机的细节图，一起来看一下。

图片展示了绿色版本的一加8（具体型号未知）手机，图片显示手机边框比较圆润。另外刘作虎还称，这次还会推出一款一加从未有过的、特别另类独特的新配色，不同光线下会呈现不一样的色彩和美感。

另外今天早些时候刘作虎表示一加8系列这次采用第五代AG玻璃工艺，雾度从第一代20%-30%到第五代的64%-82%，让原本生硬的玻璃表面有了些柔软质感。

根据IT之家此前报道，一加8采用6.55英寸2400×1080分辨率90Hz AMOLED屏，骁龙865+UFS3.0+LPDDR4x，拥有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选；前置1600万像素+4800万像素主摄+1600万像素超广角摄像头+200万像素微距后置三摄方案；电池容量4300mAh，支持WiFi 6，NFC，30W有线快充。

一加8 Pro采用一块6.78英寸3168×1440分辨率120Hz AMOLED屏，骁龙865+UFS3.0+LPDDR5，拥有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选；前置1600万像素+后置4800万像素主摄+4800万像素广角+800万像素变焦+500万像素四摄方案；电池容量为4510mAh，支持30W有线快充/无线闪充，IP68，NFC，WiFi6。

一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布。