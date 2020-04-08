一加8/Pro完整硬件参数曝光：全系骁龙865+UFS 3.0

IT之家4月8日消息 近日一加手机官方已开始为新款一加8系列手机预热，而外媒WinFuture则已直接放出了一加8/Pro详细的硬件参数信息。

从截图来看，一加8采用6.55英寸2400×1080分辨率90Hz AMOLED屏，骁龙865+UFS3.0+LPDDR4x，拥有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选；前置1600万像素+4800万像素主摄+1600万像素超广角摄像头+200万像素微距后置三摄方案；电池容量4300mAh，支持WiFi 6，NFC，30W有线快充，尺寸为160.2x72.9x8.mm，重量为180g。

一加8 Pro采用一块6.78英寸3168×1440分辨率120Hz AMOLED屏，骁龙865+UFS3.0+LPDDR5，拥有8GB RAM+128GB ROM/12GB RAM+256GB ROM可选；前置1600万像素+后置4800万像素主摄+4800万像素广角+800万像素变焦+500万像素四摄方案；电池容量为4510mAh，支持30W有线快充/无线闪充，IP68，NFC，WiFi6；手机尺寸为165.3x74.4x8.5mm，重量为199g。

IT之家了解到，此前刘作虎还在微博上宣布新机全系升级线性马达，采用了号称是“Android 里最先进的 X 轴线性马达”。

一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布。