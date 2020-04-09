【IT之家评测室】咪咕讯飞智能本青春版体验：给阅读爱好者的生产力工具

作为一名科技网站编辑，可以说汐元每天除了睡觉，4/3的时间里眼睛都在盯着屏幕，PC屏幕、手机屏幕、平板屏幕……久而久之，汐元不禁对保护眼睛这件事很关切，于是，电子书顺理成章地成为汐元电子产品购买清单里最靠前的成员。

不过，一名互联网文字工作者面临的痛点显然不止这些，还有譬如，在外出差记录采访内容时，经常得同时备一个笔记本和一个录音设备，后续还要边听录音边写稿，麻烦而低效；平时在写稿方面有什么突发的灵感时，不能快速简单的记录下来，用智能手机？那体验，算了吧……

有没有什么既能保护眼睛，也能保住我们快捷阅读信息，记录信息，整理信息的工具呢？相信除了汐元，很多人都有这种需求。

而4月9日，科大讯飞推出的一款咪咕讯飞智能本青春版就引起了汐元的注意。目前，IT之家已经拿到了这款设备，汐元也第一时间从编辑部取出来体验，现在和大家分享一下使用感受。

在具体介绍之前，大家不妨先看一下IT之家对咪咕讯飞智能本青春版的简单开箱上手视频：

一、设计精巧文艺，用料多变

拿到咪咕讯飞智能本青春版，首先吸引汐元的就是它独特的包装设计，就像是一本抽拉式的精装书，外面坚硬的纸板“书壳”为白底设计，表面有纸张的纹理，以及抽象的“墨迹”元素。

把淡青色的“书本”从“书壳”中抽出，这里的“书本”，就是咪咕讯飞智能本青春版包装盒本体了，淡雅的配色，翻页式设计，“智能笔记本 AiNote T1”几个烫印细宋体文字竖排写在包装的左上角，整个设计有一股小清新文艺范。

翻开包装，就能看到咪咕讯飞智能本青春版设备本尊了。它机身整体为白色，汐元查了一下规格，尺寸为175.3mm×237.6mm×8mm，重量大约430g，大概就相当于一本《读者》杂志那般大小吧。

仔细看产品的正面，咪咕讯飞智能本青春版的屏占比并不高，特别是屏幕右侧边框腾出了两枚实体按键的空间，而屏幕左侧的边框还是比较窄的。此外，屏幕上方还可以看到两枚收音麦克风，这是有重要用处的，我们后面会说到。

智能本的塑料中框包裹住正面的面板，并在边缘有凸起的设计。中框也是乳白色，和设备的正面保持了很好的一体性。

中框的顶部设有一枚电源键，右侧顶部则是用于收纳手写笔的凹槽，至于中框底部，则设有对称式扬声器开孔、USB Type-C接口以及复位孔。

智能本的整个中框一直延展到产品背部，然后和背面的布料织物相衔接。没错，咪咕讯飞智能本青春版的背面为织物材质，布线细密，手感柔和，灰色的表面也足够低调典雅。

从做工上讲，智能本青春版的布料背板和塑料中框衔接处没有发现明显的缝隙或衔接不牢固的地方，而织物本身的做工也比较扎实，就使用的这段时间来看，感觉并不容易磨损。当然这一点还需要更长的使用时间来考察。

此外，咪咕讯飞智能本青春版也是支持手写的，手写笔笔身为简白设计，笔帽处为黑色，笔杆粗细适中，握着书写的时候就跟使用普通的签字笔没什么区别。

总体来说，咪咕讯飞智能本青春版走的是设计精巧，用料多变的风格，整体的品质感在电子书设备中属于比较出色的行列。

二、阅读体验：大屏阅读很舒适，听书功能惊艳

买电子书来阅读，追求的无疑就是电子墨水屏带来接近纸质书的质感了，它的阅读体验，很大程度上取决于这块屏幕上。咪咕讯飞智能本青春版搭载了一块9.7寸 Eink Carta电子墨水屏，同时拥有T1000最新的显示技术，可以实现行业领先的刷新速率。此外，这块屏幕还支持16级黑白灰阶显示。

实际使用中，用咪咕讯飞智能本青春版看小说，文字细腻程度基本能让人满意，在大字体模式下，靠近些看文字边缘能够发现一些颗粒感，当然，相信大家在看书时都不会将眼睛贴那么近，所以正常阅读不会受影响。

用这款青春版智能本看漫画的时候，线条的清晰度、黑白色块变化的细腻度，也都有不错的显示效果，对于日常休闲看看漫画看看书来说，是足够的。

让汐元比较满意的是咪咕讯飞智能本青春版的屏幕刷新速度，正常点击翻页，基本上能够秒速响应，而此前汐元使用过的一些电子书点击翻页后需要有短暂的等待才能刷出新一页。而在阅读页面选中文字，拖动定位光标时，光标的跟手度也不会让人觉得太缓慢，虽然不会像智能手机或平板那么跟手，但对于电子书来说，已经很出色了。

有一个比较遗憾的地方是咪咕讯飞智能本青春版不支持阅读灯，这样如果你想在夜晚躺在床上看书的话，就不得不开床头灯了。

在阅读内容方面，咪咕讯飞智能本青春版内置了咪咕阅读、讯飞书城两个核心在线书城，此外还兼容微信读书和Kindle阅读。这些在线书城的图书资源，基本上覆盖了大部分用户的阅读需求。

当然，如果你要找的书在书城里没有，也可以通过多种方式导入书籍和Office文档，包括使用数据线连接PC电脑导入、WiFi传输、从读写客的云端存储中下载、从网盘下载等，方法多样，也很方便。

说到书城，这里还有一个小小的不足，就是使用咪咕讯飞智能本青春版在这不同的三个书城读书，阅读器的功能也不一样，例如在微信读书中选中两个字，功能菜单有“划线”和“查询”，而在咪咕阅读中，选中两个字，功能菜单则变成了“划线”、“笔记”、“分享”、“纠错”，到了讯飞书城中，选中两个字的功能菜单又是另一个样子。这就产生了阅读体验不统一的问题。

对于咪咕讯飞智能本青春版来说，还有一个比较独特的内容资源，就是它集成了腾讯新闻的内容资源，也就是说，你可以直接用智能本刷新闻，这对于喜欢看新闻但又担心长时间刷手机眼睛疲劳的用户来说，无疑是一个重要的功能。

除了腾讯新闻的内容，如果你在手机上看到了比较好的网页文章，也可以直接使用配套软件读写客App就可以同步到智能本，这无疑进一步让人们的眼睛从手机屏幕上解放了出来。

说到将人眼从手机屏幕中解放出来，咪咕讯飞智能本青春版还有一个很好用的功能，就是听书。目前主要是讯飞书城以及腾讯新闻的内容可以支持听书功能。

汐元以讯飞书城中的图书为例进行了试听，可以不夸张地说，不听不知道，一听吓一跳，讯飞书城中内置的讯飞AI主播小鹏朗读的语音，那叫一个自然。汐元特地录制了一段视频，大家可以感受一下：

相信大家已经感受到了，讯飞书城中内置的AI主播小鹏在朗读时，语气、停顿、语调等方面控制得都好像一个真实的人在朗读一样，只有在极少数的时候可以听出它是AI，绝大部分情况下，朗读都非常真实。说到这里汐元不禁感叹，现在的AI语音朗读已经可以做到这个地步了？

不过，在腾讯新闻中，语音朗读相对就比较机械了，汐元推测这背后应该是使用的并非讯飞书城相同AI技术的原因，但整体通顺度也足以让我们没有障碍地听下一则新闻。

总体来说，咪咕讯飞智能本青春版的基础阅读体验相较于“青春版”这个名号来说是超出预期的，它的屏幕在显示细腻度、刷新率等方面，都有让人眼前一亮的表现，特别是听书功能堪称惊艳，阅读内容上在现有书城的基础上更整合了腾讯新闻、网页收藏等差异化的内容资源，对于喜欢用电子书阅读的用户来说会很有吸引力。

三、书写及智能体验：转写功能很实用

在使用咪咕讯飞智能本青春版之前，汐元曾入手过一款相对廉价的电子书设备，但没过多久就放在家里吃灰了。倒不是因为汐元不喜欢看书，而是汐元通常在看书的时候习惯做一些注释、笔记之类的，而电子书的屏幕刷新率对于用输入法做笔记来说简直是灾难，所以很快汐元又转移到自己的平板上了。

不过在使用咪咕讯飞智能本青春版时，汐元则又从平板转移到了电子书上，这主要是因为咪咕讯飞智能本青春版支持手写笔输入，在9.7英寸的屏幕上用手写笔来做批注、笔记之类的，比过去方便多了。

咪咕讯飞智能本青春版的手写笔采用专门定制的无源电磁笔触控，支持4096级压感，实际使用时用它在智能本上做笔记，写字，能够模拟出真实的笔触，基本感受不到延迟，并且书写时手的侧面摁在智能本的屏幕上，也不会形成误触。

手写笔的笔帽部分相当于橡皮擦：

至于手感方面，除了笔尖在屏幕上有些滑之外，其他都和用真实的圆珠笔在笔记本上写字差不多。

用手写笔做出的批注还可以被做成读书笔记，同时，在阅读的界面，你还可以统一查看已经做过的批注非常方便。

当然，咪咕讯飞智能本青春版的这支笔除了可以在读书时随手做批注，也可以在“笔记”板块中写笔记。这就说到汐元在本文开头讲述的场景了，例如当汐元出差参加采访时，需要随时记录要点，还得全程录音，过去需要一个笔记本和一个录音设备，现在其实只需要一个咪咕讯飞智能本青春版就行了。

具体来说，你可以在系统的“笔记”版块中选择“写作”，在弹出的笔记页面中选择顶部的“录音”按钮，就可以插入一段录音，接着便可以一边录音一边用笔来做笔记了，大大提高了办公的效率。

不仅如此，你在笔记中用手写笔书写的文字，咪咕讯飞智能本青春版还可以将这些手写文字转写为可编辑的文字，这样一来，后续如果你想对现场笔记进行修改、加工，就可以直接在电脑上编辑、操作了。

对于这个功能，汐元也进行了简单的测试，首先在笔记页面中用手写笔写入一段文字，然后在页面顶部的功能菜单中点击“转文字”按钮，这时候系统会提示转写文字目前仅支持邮箱导出编辑。将邮箱配置好后，就可以把识别出的文字通过邮件进行导出。

汐元写了一首词的上阙，可以看到咪咕讯飞智能本青春版识别的精准度还是很高的。并且通过邮箱导出，发送邮件时，你的邮箱能够立刻收到转写的邮件，没有延迟。

这个功能让汐元看到了实际的应用场景，无论是学生上课做笔记，还是上班族开会，或是参与其他交流活动，咪咕讯飞智能本青春版的这个转写功能都可以给人们带来很大的方便。

此外，你还可以选择“记录”的功能，点开后，笔记页面会自动开始录音，同时你也可以在录音功能区域下用手写笔记笔记，这里还可以进入专注模式，让自己专心做笔记，将录音的事情完全交给智能本来完成。

总体来说，咪咕讯飞智能本青春版在书写以及智能化体验上已经超出了传统的电子书的范畴，也正因如此，它会被称为“智能本”，它不仅可以随时随地做笔记，写批注，它的AI转写功能让这款产品还可以应用在更广的场景中，例如会议记录，课堂记录、现场报道、采访等等，可以说是独具一格的“生产力工具”。

四、总结：阅读爱好者和文字工作者的称手兵器

提到电子墨水屏，相信绝大部分用户都会首先想到电子书，汐元也不例外。对于咪咕讯飞智能本青春版，汐元在使用、体验之前，确实也直观地认为这就是一款功能丰富的电子书，但是在体验之后，汐元发现，“电子书”只是它的一个面。

咪咕讯飞智能本青春版更大程度上是面向文字工作者推出的一款能让人专注、高效、静下心来完成兴趣、工作的智能化工具。

那么什么样的用户比较适合咪咕讯飞智能本青春版呢？汐元认为，首先得是一个热爱阅读的人，其次，他的工作最好和文字密切相关，经常需要完成文字即时记录、文字交流等方面的任务，如果你属于这样的人群，相信咪咕讯飞智能本青春版会成为你的好伙伴。

当然，在定义了一个新的产品形态的同时，咪咕讯飞智能本青春版在具体功能实现等方面也存在一些不完善的痕迹，例如书城阅读体验不一致等，但瑕不掩瑜，这些功能细节的不足并未影响咪咕讯飞智能本青春版在产品层面的创新意义。

愿每一个喜爱阅读、热爱文字的同学都能找到自己称手的“兵器”。