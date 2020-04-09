携手德国LAMY与咪咕，科大讯飞发布智能笔记本新品

IT之家4月9日消息 科大讯飞举办了以“上进青年‘新’文具”为主题的线上新品发布会。同时发布咪咕讯飞智能笔记本青春版、讯飞智能笔记本LAMY联名款两款新品。

此次发布的咪咕讯飞智能本青春版，为科大讯飞和中国移动咪咕共同打造，面向大学生、白领等青年用户。该智能本采用了9.7英寸的E Ink墨水屏，搭载深度修改的安卓系统。外观方面，该智能本采用白色磨砂材质机身、织物工艺背壳。另外，它配备了Wacom定制EMR电磁笔，能够将该笔的笔夹牢固地插入智能本的右侧机身。

智能本支持语音转写、语音搜索功能，据官方介绍，智能本通过内置的4G或WIFI直接调用了科大讯飞云端AI服务器集群，有效距离内，转写的准确度能够达到95%。

智能本与E Ink原厂通力合作、联合调优，在业界首次实现了墨水屏手写处理芯片化（T1000芯片），直接将写显延迟中的软件处理部分通过芯片实现，大大的缩短了墨水屏的写显延迟。当前，在咪咕讯飞智能本青春版中，写显延迟仅30毫秒左右。

咪咕讯飞智能本青春版内置咪咕、讯飞双书城，拥有超过60万册的正版书籍资源，并且支持Office文档阅读及直接手写批注。此外，还支持腾讯新闻的内置阅读、微信公众号网文的收藏阅读、百度网盘的导入阅读、微信读书与Kindle的直接阅读。

同时，智能本也支持常规的电子书籍USB导入、WIFI导入、邮件导入。

此外，发布会上，科大讯飞还宣布了 “严选书辑” 计划。首批辑选了36本青年必读的诺奖得主正版图书，年内向用户免费提供。

据悉，咪咕讯飞智能本将于4月9日上线科大讯飞京东旗舰店。

此次新品发布会还有一个重头戏，即是科大讯飞与德国凌美（LAMY）携手合作、共同发布了 “讯飞×凌美”联名款的智能本。

IT之家获悉，德国凌美（LAMY）是享誉国际的文具生产商，总部位于海德堡。凌美从1930年开始，一直致力于打造真正符合全球书写爱好者需要的书写利器，至今已近百年。在人工智能的时代，凌美也一直在挑选理想的合作伙伴共同打造智能书写工具。2019年开始，讯飞与凌美开始协作，时至今日，推出 “讯飞×凌美”联名款的智能本。

据悉，讯飞×凌美（iFLYTEK × LAMY）联名款智能本将于5月10日开始在京东预售。