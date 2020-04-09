CDPR 举办《赛博朋克 2077》机箱改装大赛，奖品包括外星人 Aurora 主机

IT之家4月9日消息 据IT之家网友投稿，日前CDPR宣布开启“Cyber-up Your PC”机箱改装大赛，邀请全球玩家以《赛博朋克2077》为灵感和主题，设计改装机箱，奖品包括外星人 Aurora 主机。

作者需要提交正面和左右两侧共三张照片，截止时间为2020年5月17日15：00（欧洲中部夏令时），专家评审团将在所有通过初选的作品中，选出五个获胜作品。随后，这些作品将由专业机箱制造团队完成制作，一同参加决赛并选出一个最终大奖得主。在决赛中，大赛评审将颁发一个大奖和四个入围奖。

大奖非常丰厚，为一台外星人 Aurora 主机，内置赛博朋克2077限定款 RTX 2080 Ti，此前IT之家曾报道该显卡被炒到4000美元。其他配置还包括AMD Ryzen 9 3900 处理器、16GB 双通道 HyperX FURY DDR4 XMP 2933MHz内存、1TB M.2 PCIe NVMe SSD (启动盘) + 2TB 7200RPM SATA 6Gb/s (数据盘)。此外，与主机搭配的，还有外星人AW610M游戏鼠标、AW510K机械键盘、AW3420DW 34寸曲面游戏显示器以及SteelSeries Arctis 1 无线耳机。

而2-5名的奖品则为一台外星人 AREA-51M游戏本，搭载英特尔酷睿9700K处理器，以及搭配SteelSeries Arctis 1 无线耳机。

活动页面配文：