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谷歌宣布免费赠送两个月 Stadia Pro 订阅，服务开放注册

2020/4/9 14:40:52来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月9日消息 据Wccftech报道，谷歌副总裁兼总经理Phil Harrison宣布，公司决定向每位用户赠送两个月的Stadia Pro订阅，此次推广将在目前支持Stadia的14个国家/地区中在接下来的48小时内进行。

本月初谷歌便向部分YouTube Premium会员用户赠送了三个月的Stadia Pro订阅服务，而此次所有人均可获赠两个月Stadia Pro。另一项改变则是，支持地区的用户注册Stadia账号，不再需要邀请码，App注册过程中，填写邀请码界面多出一个“Continue without a code”选项。新注册用户当即获得两个月Stadia Pro身份，相应的，已付费玩家则将免费延长两个月。

IT之家实测，注册新账号已不再需要邀请码，注册后确认自动续费信息即可领取两个月Stadia Pro订阅，试用到期前可随时在Google Play商店取消订阅。目前Stadia Pro可免费领取的游戏共有9款，分别为：

  • 《命运2合集》

  • 《GRID》

  • 《Gylt》

  • 《蒸汽世界2》

  • 《蒸汽世界冒险：吉尔伽美什之手》

  • 《英雄萨姆合集》

  • 《Spitlings》

  • 《Stacks on Stacks》

  • 《Thumper》

即便Stadia Pro身份过期，用户此前领取或购买的游戏依然可以保留。Stadia游戏可通过多种方式或设备游玩，比如连接了Chromecast Ultra的电视上、用Chrome浏览器访问官网或者另外在支持的设备上下载Stadia App。谷歌表示由于近期的访问量增加，默认分辨率临时从4K降低至1080P，玩家可手动更改。

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关键词：谷歌游戏Stadia

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