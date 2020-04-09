1199元至1699元，荣耀Play4T/Pro手机正式发布

IT之家4月9日消息 今天晚上荣耀Play4T系列发布会举行，荣耀Play4T Pro手机正式亮相，搭载了麒麟810芯片，4800万高感光夜拍三摄，22.5W超级快充，4000mAh电池。

荣耀Play4T标准版：6GB+128GB售价1199元； 荣耀Play4TPro版：6GB+128GB售价1499元；8GB+128GB售价1699元。

荣耀Play4T Pro拥有6.3英寸OLED珍珠屏，分辨率为2400 x 1080，20:9比例，采用光感屏幕指纹识别；3D曲面设计，7.75mm超薄机身；似初恋香甜的冰岛幻境，温润如玉的蓝水翡翠，和五彩斑斓的幻夜黑。

荣耀Play4T采用6.39英寸魅眼屏，4.5mm超小孔径，720P分辨率，采用后置指纹识别。搭载了麒麟710A处理器，10W充电。

▲荣耀Play4T

荣耀Play4T Pro搭载麒麟810芯片，7nm、A76大核、6核GPU、自研NPU…配备了4000mAh大电池和22.5W超级快充；除此它还加持了GPU Turbo3.0，技术升级系统更流畅，还有最新荣耀MagicUI智慧系统、方舟编译器、Link Turbo等黑科技。

据IT之家获悉，荣耀Play4T Pro搭载硬件直出的4800万主摄、800万超广角和200万景深镜头。Al超清摄影，猫头鹰算法，搭配AIS手持超级夜景2.0；超广角摄像头；还有Al魔法短视频，让你每天“Play”出新花样。