内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

1199元至1699元，荣耀Play4T/Pro手机正式发布

2020/4/9 19:56:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月9日消息 今天晚上荣耀Play4T系列发布会举行，荣耀Play4T Pro手机正式亮相，搭载了麒麟810芯片，4800万高感光夜拍三摄，22.5W超级快充，4000mAh电池。

荣耀Play4T标准版：6GB+128GB售价1199元； 荣耀Play4TPro版：6GB+128GB售价1499元；8GB+128GB售价1699元。

荣耀Play4T Pro拥有6.3英寸OLED珍珠屏，分辨率为2400 x 1080，20:9比例，采用光感屏幕指纹识别；3D曲面设计，7.75mm超薄机身；似初恋香甜的冰岛幻境，温润如玉的蓝水翡翠，和五彩斑斓的幻夜黑。

荣耀Play4T采用6.39英寸魅眼屏，4.5mm超小孔径，720P分辨率，采用后置指纹识别。搭载了麒麟710A处理器，10W充电。

▲荣耀Play4T

荣耀Play4T Pro搭载麒麟810芯片，7nm、A76大核、6核GPU、自研NPU…配备了4000mAh大电池和22.5W超级快充；除此它还加持了GPU Turbo3.0，技术升级系统更流畅，还有最新荣耀MagicUI智慧系统、方舟编译器、Link Turbo等黑科技。

据IT之家获悉，荣耀Play4T Pro搭载硬件直出的4800万主摄、800万超广角和200万景深镜头。Al超清摄影，猫头鹰算法，搭配AIS手持超级夜景2.0；超广角摄像头；还有Al魔法短视频，让你每天“Play”出新花样。

京东荣耀Play4T Pro 6.3英寸珍珠屏 4000mAh大电池 4800万高感光夜拍三摄 麒麟810芯片 全网通6GB+128GB 冰岛幻境1499元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀Play4T荣耀Play4T Pro荣耀手机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    