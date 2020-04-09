荣耀30S手机充电和续航测试：40W快充是亮点

对于智能手机重度用户来说，强劲的续航能力是他们对手机的一个重要需求。然而在电池技术没有明显突破的情况下，目前提升智能手机续航主要还是要靠加大电池容量来实现，或者通过快充技术来“曲线地”实现。

而3月30日，荣耀推出了今年的开篇之作荣耀30S手机，而在荣耀30S发布当天，IT之家就为大家送上了相关评测，大家可以看《荣耀30S体验：麒麟820开启降维打击》这篇文章。

不过在这篇评测中，IT之家当时对于荣耀30S的续航水平并没有做深入的介绍。可能有关注这款手机的小伙伴会比较担心它的续航能力，今天，IT之家就为大家做一番测试，来看看荣耀30S的续航究竟怎么样。

相信大家已经知道，荣耀30S手机搭载的是一块4000mAh容量的大电池，同时还支持40W的超级快充功能。从纸面上看，荣耀30S的续航实力应该是不错的。

而在进行续航测试前，IT之家将荣耀30S手机的测试环境设置如下：

电池初始电量100%；

屏幕亮度50%；

音量（系统、多媒体、通知、耳机）50%；

蓝牙和定位服务开启。

首先，IT之家先在蜂窝数据流量下用手机自带的浏览器看网页15分钟，耗电0%；

然后，依然在蜂窝数据流量下刷微博15分钟，耗电仍然为0%；

然后，使用荣耀30S进行语音通话15分钟，耗电2%；

然后，戴耳机用《QQ音乐》在Wi-Fi网络下线上听音乐20分钟，听歌期间保持屏幕亮着，耗电4%；

然后，戴耳机在Wi-Fi网络下玩游戏《和平精英》30分钟，其中，游戏的各项画质调节至最高，耗电12%。

然后，戴耳机在线播放《哔哩哔哩》1080P视频45分钟，耗电7%；

接着再在Wi-Fi网络下使用微信20分钟（10分钟聊天，10分钟刷朋友圈），耗电3%；

最后，在Wi-Fi网络环境下刷《IT之家》App 20分钟，耗电3%。

本次执行的是三小时续航测试，不过在测试过程中，由于设置等原因总计耽搁了3分钟，所以从测试开始到结束，一共耗时为183分钟。测试结束后，荣耀30S的剩余电量为68%。

在大约3个小时的高强度测试后，荣耀30S的续航表现还是比较优秀的。

我们知道，这次荣耀30S搭载的是全新的麒麟820芯片。麒麟820芯片CPU采用的是全新的1个大核+3个中核+4个小核的架构，其中大核和中核都采用基于A76的核心，大核最高主频2.36GHz，中核心最高主频2.2GHz，四个基于A55的小核心最高主频为1.84GHz。同时，麒麟820处理器支持AI智能调度，可以用最优方式调用各个核心工作，实现最高能效率比。

从测试耗电的过程看，前两项测试耗电均为0%，看得出荣耀30S搭载的麒麟820芯片在面对这种日常性的使用场景时，有着不错的能效控制。

在测试过程中，荣耀30S耗电主要集中在游戏以及1080P视频观看方面，不过这两项任务的整体耗电表现也算正常，没有出现某一项任务特别耗电的情况。

而根据IT之家日常使用荣耀30S的体验来说，中等偏高的使用强度下，这款手机坚持一天是没什么问题的。

当然，正如前文所说，快充也是增强手机续航的一个“曲线”的方式，荣耀30S的一个重要卖点就是配备了40W的超级快充，那么它的充电速度到底怎么样呢？IT之家也进行了实际的测试。

测试时，小编将荣耀30S的电量放空，然后将手机从电量0%充满到100%，实测供需要57分钟的时间，不到1小时。下面是充电测试的图表。

总结而言，荣耀30S在续航和充电方面的表现能能够让人满意，其中相对比较突出的是40W快充带来的快速充电能力，日常使用中无需太过担心手机没电的问题。