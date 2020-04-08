麒麟820 ISP5.0表现如何？荣耀30S手机暗光拍照功能体验

3月30日，荣耀发布了2020年的第一款手机荣耀30S。这款手机在SoC、摄像头、外观等方面都有很多提升，特别是在拍照方面很有看点。

相信有一定玩机经验的小伙伴都了解，夜间拍照水平往往决定了一款手机拍照能力的上限，因为夜间较弱的环境光线对于智能手机这样的设备来说实在是个挑战，那么荣耀30S的夜间拍摄能力怎么样呢？今天IT之家就和大家一起体验一下。

在测试前我们先看一下荣耀30S和相机拍照有关的参数。

这款手机采用了后置四摄像头的设计，其中主摄为6400万像素。同时，这枚主摄像头拥有1/1.7英寸的超大感光传感器，比目前常见的1/2.3英寸4800万传感器尺寸大35%左右，同时，荣耀30S光圈值则达到了f/1.8。

此外，本次荣耀30S手机搭载了全新的麒麟820 SoC，配备和麒麟990芯片同款的ISP 5.0。在ISP 5.0上，根据华为的介绍，ISP 5.0实现数据吞吐率提升15%、能效提升15%的成绩。不仅如此，ISP 5.0还支持BM3D单反级硬件降噪技术，该技术可以让照片降噪能力提升30%。

说了这些，那么荣耀30S的实际夜间拍照效果究竟怎么样呢？IT之家也进行了拍照测试。

首先我们看看标准模式下的夜间样张。

第一张照片是一片小区的大门，街边的路灯并不能照到这里，所以环境还是比较昏暗的。而荣耀30S直出样张的整体亮度仍然超出小编预期，小区大门内较暗的地方也能拍到。

同时可以看到，样张的整体纯净度也是比较高的，暗黑的夜空并没有明显的噪点。这显然是ISP 5.0强大的降噪能力在发挥作用。

放大画面，小区大门上的文字细节，大字比较清楚，小字有点看不清楚，夜间的解析力整体稍有不足。

接着，小编站在天桥上拍车水马龙的街道。从样张上看，在相对复杂的灯光环境下，荣耀30S的成片仍然保证了不错的画面纯净度，在动态范围表现上，也是亮的地方没有明显过曝，暗的地方也没有暗到看不清，整体的观感是比较舒服的。

同时还可以看到的是，即便在夜间，荣耀30S的样张整体色彩表现也是比较艳丽的，复杂的灯光下，色彩还原并没有因为在夜间而变得寡淡，这些，也要得益于ISP 5.0对画面色彩进行优化的功劳。

除了标准模式，荣耀30S还有专门的夜景模式，可以让大家拍摄出更好的暗光照片。在夜景模式下，IT之家也拍摄了一些样张，和大家一起分析。

首先是这张在立交桥下拍摄的照片，现实环境是非常昏暗的，而荣耀30S则拍出了亮度非常充足的照片，立交桥下原来肉眼看不清楚的路牌也给拍出来了。

画面边缘树木上方的天空处有一些噪点，其他地方基本看不到肉眼可见的噪点，而边缘树木的那一处已经是光线极度黑暗的环境了，出现噪点也能理解。总体来首，荣耀30S夜景模式下降噪能力还是不错的。

再换一张公交车里拍摄的，仍然是夜景模式下的直出样张。这张照片的现实环境光线复杂度又上升了一个台阶，车内淡白色的照明灯、驾驶位斜上方红色的LED灯，车窗外照进来的好橘黄路灯……各种光混杂在一起，对于手机来说是个挑战。

实际测试，荣耀30S的表现值得肯定。ISP 5.0将这些复杂光线都分辨出来了，在画面上，不仅这些光源本身没有发生色偏，公交车里的物体色彩也依然明艳而准确，例如黄色的扶手、车窗上贴的白色的告示、人物身上穿的红色外套、橘黄色的便民服务箱……这些物体在复杂光线下的色彩都很准。

荣耀30S的这张照片也保持了不错的画面纯净度，当然，放大之后可以看到涂抹的痕迹，解析力也自然也有所下降，但从整体观感上看，还是很不错的。

最后，小编还用荣耀30S的夜景模式和专业模式作了一组比较。大家看下面这张在海边用专业模式拍摄的照片，当时的实际环境属于极限暗光，在三脚架的帮助下，荣耀30S经过15秒曝光输出的照片，在亮度、纯净度表现都不错，拍出了当时肉眼很难看清的画面细节。

接着，小编又用夜景模式拍摄了一张，同样在三脚架的帮助下，荣耀30S经过8秒的曝光时间，输出的画面着实吓了小编一跳：这张照片的画面亮度比之前专业模式下的样张明显更上一层楼，远处高楼大厦的墙体更明亮，窗户的灯光也很清晰，同时画面的纯净度也不输夜景模式下的照片。

通过上面的分析，相信大家已经对荣耀30S的夜间拍照能力有了更深一层的了解。总结来说，这款手机的夜拍能力还是可圈可点的，它能够兼顾照片亮度和纯净度，同时在动态范围等方面也有不俗的表现。

而这背后，除了因为荣耀30S本身光学硬件的支持外，也离不开麒麟820芯片ISP 5.0在图像处理方面发挥的作用，同时更让我们认识到了ISP在整个智能手机影像系统中的重要性，而这，更可以成为未来手机拍照技术进化的一个重要方向。