售价2800元，索尼Xperia 10 II将在6月15日英国开售

IT之家4月9日消息 今年2月份，索尼发布了Xperia 1 II、Xperia Pro两款旗舰新机，同时还有一款定位中端的Xperia 10 II，索尼Xperia 10 II手机配备了高通骁龙665芯片，辅以4GB RAM+64GB/128GB存储空间，三个摄像头（超广角，常规和长焦）以及迄今为止所有索尼中档手机中最大的电池。

此前索尼Xperia 10 II在欧洲的指导价为370欧元（约合人民币2837元），现在英国零售商公布了索尼Xperia 10 II的上市信息，英国售价为319.98英镑（约合人民币2800元），将在6月15日开售。距离开卖还有2个多月时间。

IT之家此前报道，索尼Xperia 10 II配备了6英寸OLED面板，具有21：9的CinemaWide比例和Full HD +分辨率。三个摄像头分别是一个8MP超广角摄像头，等效焦距为16mm；一个12MP主摄像头，带PDAF；一个8MP 2倍光变长焦摄像头，均垂直排列在左上角，前置摄像头为8MP传感器。

索尼称，Xperia 10 II比Xperia 10轻约10%，但更宽和更高。电池为3,600 mAh，比去年的型号高出25%以上。还有Xperia自适应充电，可调节电池的电量，从而延长电池寿命。尽管电池容量有所增加，但索尼仍设法使Xperia 10 II的厚度比其前代更薄。该机还具有防水和防尘功能，防护等级为IP65 / 68，正面和背面均配备了最新的大猩猩玻璃6，但仅支持4G网络。

索尼Xperia 10 II有黑、白、薄荷绿、蓝四色选择。