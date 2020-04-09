小米MIUI 11开始测试Android 10新导航手势

IT之家4月9日消息 MIUI以其活跃的社区而闻名，并热衷于向Android系统中添加各种实用功能。但MIUI在Android 10新导航手势支持方面还比较落后。

IT之家获悉，根据小米MI社区官方消息，小米已开始将此功能部署到几款智能手机中进行Beta测试。目前，它仅适用于运行MIUI 11 国行ROM上的多个设备。MIUI论坛博客文章正式宣布引入Android 10手势控制功能。并且公布了有关如何启用它的教程说明。

如何在MIUI 11中启用Android 10导航手势？

首先，你需要确保使用的是中文Beta版才能使用此功能。小米尚未在全局固件版本中包含此功能。确保已在基于Android 10设备的MIUI 11安装中文测试版之后，请按照以下步骤操作：

打开设置应用程序，然后点击“显示”。

向下滚动，你会发现“全屏显示”。

点击“全屏”以启用手势。

当前，已添加以下手势：

主屏幕：从屏幕底部向上滑动

打开最近的记录：从屏幕底部向上滑动并暂停

在应用之间切换：从全屏指示器或屏幕底部向左或向右滑动

返回：从屏幕边缘向左或向右滑动

如果你使用的是原生Android设备，则可以轻松掌握这些手势。它们将很快成为控制设备的熟悉工具。但是，如果你长时间是MIUI用户，则可能需要一些时间才能习惯新手势。