提起集体诉讼，瑞幸咖啡股东为何可能赢了官司却赔了钱？

4月对瑞幸咖啡来说是困难的一个月。由于内部调查发现2019年后三个季度营收存在很大水分，4月2日瑞幸咖啡股价遭遇暴跌。目前，瑞幸咖啡股价与4月1日相比跌幅超过80%。

瑞幸咖啡股东可能面临尴尬：赢了官司却赔了钱

丑闻曝光后，瑞幸咖啡还面临另外一项挑战：许多律师事务所都有意起诉它。由于瑞幸咖啡可能面临多起诉讼，股东必然会感到不安。老股民都知道，当公司面临有争议的情况时，这类诉讼肯定会出现。



股东面临两种选择

所有这些诉讼都有一个共同点：尝试为股东挽回部分经济损失。这类诉讼的原告通常有两种选择：加入集体诉讼；或代表公司提起股东派生诉讼。

目前，瑞幸咖啡面临的大多数诉讼都是集体诉讼。对瑞幸咖啡的指控包括，被告向投资者隐瞒了重大事项，致使投资者出高价购买了股票。自做空机构浑水1月发布做空报告后，瑞幸咖啡就面临这样的诉讼，自查发现虚增营收只是“火上浇油”而已。

原告的另外一种选择，是代表瑞幸咖啡起诉第三方被告。为此，股东需要向法院证明瑞幸咖啡拒绝对第三方（本案中就是被停职的首席运营官刘剑）采取措施，股东因此被迫捍卫自己的权益。

通常情况下，第三方被告的财务状况决定着股东应该采用哪种方法。如果刘剑有足够的金融资产赔偿股东经济损失，股东提起股东派生诉讼是有意义的；但如果第三方被告无力赔偿经济损失或支付和解款项，加入集体诉讼是更合理的选择。

集体诉讼可能让股东蒙受经济损失

股东起诉公司的集体诉讼有自己特有的问题。由于股东持有的股票价值取决于公司资产，股东在法庭上胜诉，等于钱从一个口袋转移到另一个口袋。例如，如果公司在集体诉讼中败诉，必须赔付掉所有现金，虽然股东挽回了部分损失，但他们持有的股票价值肯定会缩水。

事实上，从整体上说，股东会因诉讼而蒙受经济损失，因为律师事务所会从公司的赔付中抽成佣金，相当于从公司和投资者那里蚕食了股东价值。

有律师估计，遭遇集体诉讼的瑞幸咖啡，可能面临总计112亿美元赔偿。目前瑞幸咖啡市值才约11亿美元。

瑞幸咖啡造假可能会触发美国证券交易委员会调查，美国证券交易委员会甚至可能会同司法部，启动针对公司和相关责任人员的刑事调查。

有业内人士指出，如果瑞幸咖啡造假达到严重程度，在相关文件上签字的高管将面临相应惩处，罚款最高可达500万美元；涉及刑事诉讼的，最高可以判处20-30年有期徒刑。