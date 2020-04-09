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AMD R9 4900HS 核显实测：游戏性能翻倍，高频内存影响巨大

2020/4/9 23:09:34来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月9日消息 今天，老牌外媒AnandTech发布了华硕幻14的评测文章，对AMD R9 4900HS 核显进行了游戏实测，数据先似乎比上一代的R5 3500U游戏性能翻倍，另外高频内存对游戏的帧数影响也非常大。

首先在配置方面，R9 4900HS和R5 3500U的核显都是Vega 8，区别在于R9 4900HS采用了7nm工艺，R5 3500U为12nm工艺，GPU频率方面，R9 4900HS的核显频率为1750MHz，而R5 3500U的核显为1200MHz。内存方面，R9 4900HS配备了3200MHz内存，而R5 3500U配备了2400MHz内存。

在《文明 6》1080p下，R9 4900HS+Vega 8可达31.3fps，而R5 3500U+Vega 8为14.3fps

在《无主之地 3》、《最终幻想 15》和《反恐精英：起源》中，R9 4900HS+Vega 8 也是大幅领先R5 3500U+Vega 8。

IT之家了解到，AnandTech还在不同的内存频率下对Vega 8的游戏性能进行了测试。首先，华硕幻14 板载了8GB DDR4 3200内存，另外8GB可以更换，内存的时序为22-22-22-22。在测试中，外媒插入了海盗船慷慨赠送的32GB DDR4 2666内存，启动之后系统内存为40GB DDR4 2666。

如上图所示，DDR4 3200内存相比DDR4 2666内存下帧数差距明显，高频内存带来的游戏帧数提升最高可达50%。

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关键词：AMD核显

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