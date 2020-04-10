疫情期间需求大增，“谷歌无人机送货”业务量翻倍

4月10日消息，据国外媒体报道，谷歌母公司Alphabet旗下Wing公司宣布，疫情期间弗吉尼亚州农村地区使用其无人机送货服务的客户数量大幅增加。

▲ 图示：Wing的无人机为用户交付包裹

当地时间周三公司在一份声明中说，美国政府去年10月批准了Wing的一项测试计划，公司已经开始日常发货，并增加了新的供应商，扩大了客户可以订购的产品，以便在疫情期间更好地为用户服务。

发言人乔纳森·巴斯（Jonathan Bass）表示：“很多情况下人们都呆在家里，在需要限制人与人之间接触的前提下，这项技术尤其有用。”

巴斯说，在美国进行试验的弗吉尼亚州克里斯汀堡地区以及澳大利亚的一个类似项目中，无人机交付量增加了一倍以上。

除了与联邦快递和Walgreens连锁药店合作外，Wing最近还开始从一家面包店和一家咖啡店发货。

在合作的第一个周末，Mockingbird Cafe通过Wing无人机销售的糕点比平时店内销售的糕点多出50%。

Walgreens表示，其通过Wing无人机快递卫生纸、药品和牙膏。最近公司还增加了意大利面和婴儿食品等项目，以满足人们呆在家里的需求。

巴斯说，虽然Wing无人机的有效载荷有限，但订单在几分钟内就能完成。

这个项目正在克里斯蒂安堡附近的社区进行。Wing与附近的弗吉尼亚理工大学合作，后者有一个得到美国联邦航空管理局（FAA）批准的无人机测试项目。

亚马逊、UPS和许多规模较小的公司也在测试无人机送货。