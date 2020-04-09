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曝三星正为谷歌打造Exynos芯片：5nm LPE工艺，采用A78 CPU，Mali MP20 GPU

2020/4/9 14:58:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月9日消息 最近，三星Exynos芯片和骁龙芯片同类产品性能较量话题引发大量讨论。一些愤怒的用户甚至在网上提交了一份请愿书，建议三星完全放弃Exynos产品，而改用高通骁龙芯片。但是，韩国三星公司不太可能很快放弃Exynos产品阵容。

据外媒Sammobile报道，三星的下一代旗舰手机Exynos处理器性能可能会更好，因为三星正将Mongoose CPU内核转换为公用的ARM CPU内核。它甚至放弃了ARM Mali GPU，转而使用AMD Radeon GPU。实际上，三星似乎在未来对其Exynos芯片有更大的计划。消息称，三星正在与Google合作开发定制的Exynos芯片组。根据一份新报告，定制的Exynos处理器最快会在今年Google产品中推出。

IT之家从爆料获悉，该定制Exynos芯片组将使用三星的5nm LPE工艺制造。据报道，Exynos八核处理器具有两个Cortex-A78 CPU核心，两个Cortex-A76 CPU核心和四个Cortex-A55 CPU核心。该芯片还使用了ARM未发布的Mali MP20 GPU，该GPU基于Borr（北欧神话代号）微体系结构。Google似乎已经移除三星的ISP和NPU，以使用自研的Visual Core ISP和NPU。

谷歌有可能在其未来的Pixel智能手机（中端机型或首发），Chrome OS设备甚至数据中心服务器中使用即将推出的芯片组。根据ETNews报道，三星今年初在其设备解决方案业务部门内创建了新的“ Custom SoC”团队。该团队由直到去年才在Foundry ASIC团队工作的Park Jin-pyo领导。

新团队还可能为Oculus AR/VR产品提供芯片组。三星新Custom SoC团队目前拥有大约30名成员，这些成员来自包括三星LSI在内的各个业务部门，但有计划在未来几年内扩大规模。

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关键词：Exynos芯片三星谷歌

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