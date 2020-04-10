特斯拉柏林超级工厂已停止建设，因土壤问题导致不得不修改地基

4月10日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的柏林超级工厂的建设已经停止，这是因为土壤问题导致其不得不修改地基。

去年11月12日，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）在德国柏林举行的颁奖典礼上宣布，该公司将在德国柏林建造欧洲超级工厂。该项目位于GVZ Berlin-Ost Freienbrink工业园区附近，占地300公顷。

特斯拉将在柏林建设的这座超级工厂是“4号超级工厂”，该工厂是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。

马斯克曾在推特上透露，该工厂将用于生产电池、动力系统和整车（从生产Model Y开始）。

特斯拉计划本月开始建造第一座大楼，该工厂将在2021年投产，第一阶段的重点是生产Model Y，目标是每周生产10000辆。一旦投入运营，该工厂预计将创造约1.2万个工作岗位。

上月，由于担心新冠病毒和美国总统即将出台的欧洲旅行禁令，特斯拉匆忙撤回了其在柏林超级工厂工作的所有美国员工。

当时，德国媒体称，特斯拉将美国员工撤离可能会影响柏林超级工厂的建设时间表，可能会对柏林超级工厂的开工建设计划产生影响。

3月下旬，外媒报道称，尽管新型冠状病毒仍在大肆蔓延，但特斯拉仍在继续建设其柏林超级工厂。当时，一段无人机视频显示，该工厂的一期工程已经初见规模，特斯拉已开始为大楼地基平整土地。

现在，德国媒体报道称，特斯拉遇到了另一个可能导致延期的问题，尽管当地政府和特斯拉认为他们可以坚持他们的建设时间表。

外媒报道称，特斯拉发现他们计划建造工厂地基的土壤是沙质的，现在他们必须想出一种新型地基。据报道，这些改变显然并不简单，特斯拉将不得不再次通过监管程序。