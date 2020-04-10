微软 Win10 版本 2004 慢速预览版 19041.173 推送

IT之家4月7日消息 微软今天面向Windows Insiders慢速预览通道发布Windows 10 20H1 Build 19041.173（KB4552455）更新。此预览版不包含任何新功能，但带来了一些Bug性修复和改进等。

下面是Windows 10 Build 19041.173更新日志

此累积更新包括以前Build 19041.172中提到的相同修复程序以及其他修复内容：

通过指导用户安装这些应用的最新版本，从而防止某些应用的较旧版本无法打开的问题。

解决了在设备初始化期间无法分配资源的问题，该问题导致某些USB大容量存储设备停止工作。

解决了某些设备上的“静音”按钮无法在“你的手机”应用中使用问题。

修复了导致输入输出内存管理单元（IOMMU）错误和DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION（e6）错误的问题。在启用内核直接存储器访问（DMA）保护和动态测量根（DRTM）系统上从休眠模式恢复后，会发生此问题。

更新了国家和操作员设置资产（COSA），以增加在具有移动宽带的设备上自动蜂窝配置的覆盖范围。

注：国家和操作员设置资产（COSA）是移动运营商配置文件的数据库。它包含在 Windows 10 中作为预配包。在启用了 COSA 的基于 Windows 的设备中插入 SIM 后，预配框架将通过在 COSA 中搜索匹配的配置文件和 APN 来尝试建立手机网络连接。

只有 Windows 10 版本1703及更高版本才支持此功能，适用于桌面版本（家庭版、专业版、企业版和教育版）

COSA 可以在桌面映像过程中通过 OEM 生成的预配包进行扩展。这使 Oem 能够向数据库引入新的 COSA 配置文件，以及替换或扩展现有的 Windows COSA 配置文件。例如，你可以通过创建包含这些设置的答案文件，为当前不在 COSA 中的移动虚拟网络运营商（MVNO）或移动计划的新合作伙伴添加配置文件。你还可以使用现有答案文件中的 Replace 运算符来更改或删除现有配置文件。

已知的问题

微软知晓，寻求基于Chromium的Edge最新版本的Narrator和NVDA用户在导航和阅读某些Web内容时可能会遇到一些困难。讲述人，NVDA和Edge团队都知晓了这些问题。旧版Microsoft Edge的用户不会受到影响。NVAccess已发布NVDA 2019.3，该版本解决了Edge的已知问题。

IT之家提醒，如果你使用的是慢速预览通道，则可以通过在“设置”应用中检查更新来下载最新的Windows 10 Insiders 20H1内部版本。