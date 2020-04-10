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“2020小米百万美金技术大奖”启动：管理岗位不能参与

2020/4/10 19:25:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月10日消息 据小米公司官微消息，今天，小米宣布正式启动“2020年百万美金技术大奖”，小米称将继续加大技术研发投入，2020年预计将超过100亿元。

据小米官方称，近日，小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋在公司技术战略会上宣布，正式在公司启动“2020年百万美金技术大奖”的征集，同时这也是小米的最高技术大奖。

那什么样的技术，有资格竞争小米百万美金技术大奖？崔宝秋介绍，获奖与否，并不是凭借项目投入多少来评选，也不是论资排辈。以摘得2019年小米最高技术荣誉的“环绕屏技术”为例，它突破了屏幕贴合技术、天线解决方案和环绕屏交互设计方案三大核心技术，并应用在小米全球首款环绕屏概念手机上。

当时这项技术从一百多项领先技术中脱颖而出，评委们考量的三大核心指标是：技术的独创性、世界范围内的领先性，以及与小米主营业务的契合性。

IT之家了解到，评选流程规定管理岗位不能参与竞争，只有人数不超过10人的一线工程师团队才有资格参与百万美金大奖的角逐。

崔宝秋强调：“以前工程师都是幕后英雄，但小米要让他们成为最耀眼的明星，要让工程师的技术、成果被更多人看到，给工程师探索的自由，来激发全体技术人员的创新活力。”

崔宝秋还称，2019年小米集团共提交专利申请达33000余件。公司在相机、屏显、充电、AI、IoT和大数据等多个领域，涌现了一大批领先的核心技术。百万美金技术大奖的立意就是为了让工程师的技术、成果被更多人看到，激发全体技术人员的创新活力。

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关键词：小米

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