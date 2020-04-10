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黑客开发者正研究将微软 Lumia 950/XL 刷入安卓系统

2020/4/10 23:35:08来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月10日消息 今年早些时候，微软宣布停止支持Windows 10 Mobile系统。此前，微软Lumia手机硬件项目早已停止，Windows 10 Mobile软件系统已经提供了3年多的生命支持。

现在仍然有一些用户在使用他们过时的Windows Phone手机，因为硬件还可以正常工作。此前开发者们研究了Lumia 950 XL刷入Windows 10 ARM系统项目，现在似乎将有另一种选择，你现在可以在Lumia 950/950 XL上安装Ubuntu Linux系统。

IT之家报道，开发者Gustave现在正在为Lumia手机试验Ubuntu Focal Fossa，该项目使用了imbushuo在2018年开发的内核端口。根据开发人员的说法，最新的Linux主线内核现在可以在Lumia 950 XL上进行使用而无需修改。

几年前，开发人员成功地将Android Nougat安装到诺基亚Lumia 520和Lumias 525上–这两款手机最初不能升级到Windows 10 Mobile系统。

上个月，开发人员Ben发布了一款名为“Lumia950XLPgk”的工具新版本，以实现多用途场景。这增加了对SD卡引导，以及Linux和Android等多操作系统引导支持。

一位开发人员已经设法在Lumia 950上运行TWRP，这是针对基于Android设备的开源软件自定义刷机工具。

▲TWRP on a Lumia 950 XL

值得注意的是，旧项目的黑客开发者指出，Android版本可以在相对较旧的Windows Phone硬件（例如Lumia 520）上很好地运行。所以在Lumia 950 XL或者HP Elite x3运行安卓会是什么样呢？值得期待。

此前，可以通过从硬件中删除Windows Phone和UEFI元素来在Lumia 525上加载Android系统。然后刷入Little Kernel Boot Loader，TWRP和适用于Android的自定义恢复方法。

在最新的项目中，开发人员也计划使用TWRP和Lumia950XLPgk工具。

Android project for Windows Phone 改良项目仍处于开发初期，更多细节预计将在今年夏天晚些时候分享。

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关键词：Lumia 950 XLWindows 10安卓

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