苹果App Store出现新型诈骗软件：先试用后坑钱，超350万人使用

IT之家4月11日消息 IT之家此前曾报道，谷歌Play商店中存在一种以试用为幌子的App诈骗行为，这是由英国安全机构Sophos的研究人员发现的，简单来说，这些应用利用了Play商店中的试用机制，先向用户提供免费试用，但在试用期结束后进行强制扣费的行为。Sophos将这种应用程序称为“fleeceware”应用。

而目前，Sophos在本周早些时候发布的一份报告中警告说，已有超过350万iOS用户在其设备上安装了“ fleeceware”应用程序。相关研究人员说，目前他们确定了32个iOS应用程序，这些应用提供一些简单的功能，一开始通过免费试用吸引用户，之后收费高达30美元/月或9美元/周。研究人员警告说，其中一些费用看起来很小，但每年的费用总计在360至468美元之间。

研究人员表示，通过分析这些应用程序的用户评论，很明显，它们严重依赖在线广告来吸引流量和安装，但安装后却未提供任何有意义的功能，后来在用户未遵循适当的试用取消程序后向用户收费。

也就是说，用户可以安装这些应用，并通过授予该应用对用户的App Store帐户收取费用的权限来注册进行试用。试用期结束后，系统会自动从用户的卡中扣款，并允许用户使用该应用。

由于AppStore政策允许应用程序制造商制定自己的试用取消步骤，而某些应用程序制造商不会将卸载应用程序视为试用期取消，而是迫使用户执行复杂的程序。如果你的试用取消步骤不对，即使用户从设备上卸载应用程序后，应用程序制造商仍然可以向用户收费。

▲存在问题的应用程序

报告显示，这些应用大多是一些工具类应用，类似图像编辑器，星座运势/算命/掌上阅读器，QR码/条形码扫描仪等，大家在下载的时候应该多加小心。