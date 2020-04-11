微软向所有全职员工提供三个月的带薪育儿假

IT之家4月11日消息 微软表示，向所有全职员工提供三个月的带薪育儿假，这项政策是在本周早些时候华盛顿州的学校宣布停课(该州的督学称学校停课可能会持续到秋季)之后宣布的。

微软的全职员工现在可以选择请假的方式和时间，可以选择长段的休假，或者每周几天的休假。

IT之家了解到，受新型冠状病毒疫情影响，微软计划2021年7月之前所有的内部和外部活动全部放在网上举行。另外微软已经透露，定于5月份在西雅图举行的Build 2020将转变为在线活动。