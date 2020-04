爆料：微软 Surface Go 2 将在几周内发布，售价 2807 元起

IT之家4月10日消息 早在2018年7月,微软发布了Surface Go平板电脑,这是最小、最实惠的Surface设备。根据爆料,微软现在计划发布Surface Go继任者。即将面世的Surface Go设备将称为Surface Go 2。

据外媒WMPU消息源报道,微软将在未来几周内推出新的Surface Go 2设备。如果该设备在5月初开启订购,也不会令人感到惊讶。

IT之家此前报道,近期一项基准测试表明,Surface Go 2平板电脑将采用第八代Intel Core m3-8100Y,这是一款高效的双核处理器,支持被动冷却,非常适合平板电脑。但在性能上与较旧的Intel Pentium Gold 4415Y CPU相比不会有大幅提升。

3DMarks基准测试结果表明,微软正在使用Intel Core m3-8100Y CPU进行Surface Go 2的开发。Surface Go 2设备有两种型号,一款带有WiFi,另一种支持LTE + WiFi。两款Surface Go 2型号均配备了东芝提供的8GB 内存和128GB SSD存储。

微软还将为需要移动连接的用户提供Surface Go 2 LTE版本。

预计微软Surface Go 2起售价价为399美元(约合人民币2807元),而配备LTE的顶级机型价格将高达650美元(约合人民内币4574元)。

IT之家昨天报道,美国微软商城中的Surface Go消费者版已经显示售罄。而对于Surface Go for Business,只有基本型号可用,其他三种配置已售罄。但微软中国官方商城还可以购买Surface Go平板电脑。