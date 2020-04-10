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爆料：微软 Surface Go 2 将在几周内发布，售价 2807 元起

2020/4/10 23:10:48来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月10日消息 早在2018年7月，微软发布了Surface Go平板电脑，这是最小、最实惠的Surface设备。根据爆料，微软现在计划发布Surface Go继任者。即将面世的Surface Go设备将称为Surface Go 2。

据外媒WMPU消息源报道，微软将在未来几周内推出新的Surface Go 2设备。如果该设备在5月初开启订购，也不会令人感到惊讶。

IT之家此前报道，近期一项基准测试表明，Surface Go 2平板电脑将采用第八代Intel Core m3-8100Y，这是一款高效的双核处理器，支持被动冷却，非常适合平板电脑。但在性能上与较旧的Intel Pentium Gold 4415Y CPU相比不会有大幅提升。

3DMarks基准测试结果表明，微软正在使用Intel Core m3-8100Y CPU进行Surface Go 2的开发。Surface Go 2设备有两种型号，一款带有WiFi，另一种支持LTE + WiFi。两款Surface Go 2型号均配备了东芝提供的8GB 内存和128GB SSD存储

微软还将为需要移动连接的用户提供Surface Go 2 LTE版本。 

预计微软Surface Go 2起售价价为399美元（约合人民币2807元），而配备LTE的顶级机型价格将高达650美元（约合人民内币4574元）。

IT之家昨天报道，美国微软商城中的Surface Go消费者版已经显示售罄。而对于Surface Go for Business，只有基本型号可用，其他三种配置已售罄。但微软中国官方商城还可以购买Surface Go平板电脑。

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关键词：Surface Go 2微软

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