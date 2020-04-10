马斯克自曝：未来座驾将是Plaid版Cybertruck

4月10日消息，特斯拉CEO马斯克日前在社交网络上透露，自己未来的座驾将是Plaid版Cybertruck。

这虽然是一句很简单的话，但还是包含了一些信息量的。

首先得解释一下Plaid含义。马斯克去年曾透露，特斯拉将推出Plaid模式，比狂暴（Ludicrous）模式更猛。Plaid目前还没有官方版本的翻译。

运行在狂暴模式模式下，特斯拉汽车的加速能力会更快，比如，Model S Performance高性能版0-100km/h加速仅需2.6秒。按照马斯克的说法，Plaid模式会更快。

马斯克去年9月曾透露，Plaid动力系统（powertrain）距离量产还有大约1年的时间，到时候会应用在Model S、Model X和Roadster车型上。

根据马斯克最新发言，特斯拉电动皮卡CyberTruck也会有Plaid版本。

不过，按照特斯拉之前公布的时间表，CyberTruck要等到2021年才能开始出货。马斯克又是透露一点点消息，吊大家胃口。

据官方介绍，Cybertruck售价3.99万美元起，0至60英里/小时加速最快只需2.9秒。如果是Plaid版本，应该会更快。

Cybertruck可容纳6人，第二排座椅下还有额外的存储空间，配有17英寸触摸屏和全新的自定义用户界面。Cybertruck具备高达3,500磅的有效负载能力和可调节空气悬架，其外部存储空间达100立方英尺且可以上锁。